به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري مهر، محمد ناظمي اردكاني درگردهمايي مديران عامل وروساي هيئت مديره اتحاديه ها وشركت هاي تعاوني در رابطه با اصل 44 قانون اساسي گفت: بر اساس بند ج اصل 44 قانون اساسي، 80 درصد از سهام بنگاه‌هاي دولتي بايد به بخش غير دولتي وگذارشود كه 40 درصد آن قرار است به تعاوني هاي عام واگذارشود ،‌ به طوري كه اين تعاوني هاي عام و فراگيرمي توانند در بازاربورس حضوريابند.

وي در ادامه با اشاره به اصل 43 قانون اساسي اظهارداشت : توجه به منابع موجود در كشور به منظورحركت به سمت اشتغال مهم ترين فراز اين اصل است ضمن آن كه در اين اصل به سازوكار هاي لازم براي تحقق آن اشاره شده است.

ناظمي اردكاني افزود: در اقتصاد تعاوني شركت هاي تعاوني براساس ضوابط اسلامي در كشور ايجاد شده است وانجام ساير فعاليت هاي اقتصادي را در كشور به عهده دارد.

وي با اشاره به ذيل اصل 44 قانون اساسي مبني برتجديد در سياست هاي اقتصادي كشور در صورت زيان ده بودن فعاليت هاي اقتصادي، اظهار كرد : ابلاغ سياست هاي بند "ج" اصل 44 قانون اساسي از سوي مقام معظم رهبري در واقع تجديد نظر در سياست هاي ابلاغي گذشته است ضمن آن كه با اجرايي شدن سياست هاي جديد ابلاغي در كشور تحول گسترده اي در اقتصاد كشور رخ مي دهد.

وزيرتعاون در ادامه با بيان اين مطلب كه بروز فقر ، بيكاري عدم توازن اقتصادي وفساد اقتصادي ازعواملي است كه منجر به تجديد نظر در سياست هاي ابلاغي گذشته شده است، اظهارداشت : اقتصاد دولتي در سه دهه گذشته توان استفاده وبهره وري صحيح از منابع عظيم موجود كشور را نداشته به طوري كه 85 درصد اقتصاد كشور در اختيار دستگاه هاي دولتي بوده وفرصت كافي براي حضور مردم درعرصه هاي اقتصادي در كشور فراهم نشده است.

وي درادامه با اشاره به عدم برنامه ريزي وسياست گذاري دولت درطي سال هاي اخير، گفت: علي رغم آنچه كه درقانون اساسي پيش بيني شده است، دولت به كارفرماي مطلق درعرصه اقتصادي تبديل شده است.

اردكاني درادامه علت پايين بودن نرخ رشد اقتصادي در كشوررا به دليل كارفرماي مطلق بودن دولت درعرصه هاي مختلف اقتصادي عنوان كرد واظهار داشت: سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي رهايي بخش كشوراز مشكلات است.

وي افزود: با اجراي اين سياست ها ازبزرگ شدن دولت جلوگيري مي شود وزمينه ظهور فعاليت هاي اقتصادي براي ساير بخش هاي اقتصادي در كشور فراهم مي شود.

وزيرتعاون با بيان اين مطلب كه براساس ابلاغيه بند ج اصل 44 قانون اساسي دولت در سرمايه گذاري مواردي كه درصدر اين اصل نام برده نشده، محدود مي شود، افزود : درخواست دولت براي سرمايه گذاري درموارد نام برده نشده درصدر اصل 44 قانون اساسي بايد با مصوبه هيئت وزيران به لايحه تبديل شود و درمجلس به تصويب برسد.

وي در ادامه با اشاره به 8 هدف اصلي درسياست هاي كلي ابلاغي اظهارداشت : شتاب بخشيدن به رشد اقتصادي ، تحقق عدالت اجتماعي ، افزايش سهام بخش تعاون وخصوصي ،كاهش حجم دولت وافزايش پس انداز خانوار از اهداف مهم سياست هاي ابلاغي است.

وزيرتعاون افزود : با ايجاد 30 شركت تعاوني استاني درآينده اي نزديك جايگاه قدرتمندي دربورس خواهيم داشت.