برنامه دومين روز سفر رئيس جمهور به آذربايجان شرقي

به گزارش خبرنگار اعزامي "مهر" به آذربايجان شرقي، محمود احمدي نژاد صبح امروز در حالي دومين روز سفر خود به اين استان را آغاز كرد كه روز گذشته با مردم شش شهرستان آذربايجان شرقي ديدار كرد و شب گذشته نيز در جمع خانواده هاي شهدا و ايثارگران به سخنراني پرداخت.

رئيس جمهور صبح امروز تا لحظه مخابره اين خبر با مردم شهرستان جلفا ديدار كرده است و قرار است امروز در جمع پرشور مردم شهرستان هاي مرند، شبستر، هريس، اهر و كليور نيز به سخنراني بپردازد.

همچنين امشب در پايان دومين سفر رئيس جمهور منتخبين اقشار مختلف مردم آذربايجان شرقي به بيان ديدگاهها و نقطه نظرات خود از مسائل و مشكلات گوناگون استان در حضور رئيس جمهور خواهند پرداخت و دكتر احمدي نژاد نيز در جمع آنان سخنراني خواهد كرد.

سفر چهار روزه رئيس جمهور و هيات دولت به استان آذربايجان شرقي روز جمعه پايان خواهد يافت.