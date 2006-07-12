  1. هنر
  2. سینمای ایران
۲۱ تیر ۱۳۸۵، ۱۴:۵۷

رقباي دزدان دريايي از راه مي‌رسند

با نزديك شدن به تعطيلات پايان هفته، فيلم‌هاي تازه‌نفس خود را براي رقابت در گيشه آماده مي‌كنند، اما به نظر نمي‌رسد اين آثار بتوانند بر سلطنت "دزدان دريايي" بر گيشه پايان دهند.

به گزارش خبرگزاري "مهر"، فيلم هاي "مرد كوچك"، "تو، من و دوپري"، "ملازمان داماد"، "ادموند" و "نخستين بار ميني" از جمله آثاري هستند كه در تعطيلات پايان هفته به نمايش درمي آيند. اين فيلم ها بيشتر در گونه سينمايي كمدي جاي مي گيرند و تنها اثر دراماتيك كه در ژانر تريلر جاي دارد "ادموند" به كارگرداني ويليام ميسي است.

در اين ميان شانس فيلم "تو، من و دوپري" از ساير آثار بيشتر است. اين اثر كه از حضور اون ويلسون، كيت هادسن و مت ديلون در مقام هنرپيشه سود مي جويد از جمله آثار سرگرم كننده اي است كه مي تواند خيل عظيم مخاطبان را به سالن هاي سينما دعوت كند. با اين وجود فيلم "دزدان درياي كارائيب: صندوقچه مرد مرده" اين هفته نيز مي تواند يكه تاز گيشه فروش باشد.

اين فيلم كه دومين قسمت از مجموعه آثار دزدان دريايي به شمار مي رود سه روز نخست اكران 132 ميليون دلار فروخت و ركوردهاي فروش تاريخ سينما را شكست. اين اثر توسط گور وربينسكي كليد خورد و شاهد نقش آفريني جاني دپ، اورلاندو بلوم و كايرا نايتلي در نقش هاي محوري است.

کد مطلب 351854

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها