به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري"مهر"، دولت براي احداث راه آهن سريع السير قم-اصفهان به طول 270 كيلومتر در مجموع تاكنون( 6 سال گذشته) 12ميليارد و 950 ميليون ريال هزينه كرده است اما ابهامات در خصوص مسير اين طرح همچنان وجود دارد.

گزارش مهرحاكي از آن است كه استارت احداث خط دوم راه آهن سريع السير قم- اصفهان چندين سال قبل از مسير غربي ( قم-سلفچگان-محلات-دليجان - اصفهان) به پيشنهاد مهندسين مشاور "سيت راه" فرانسه و با تصويب شوراي سياست‌گذاري راه‌آهن در وزارت راه و ترابري زده شده بود.

اين درحالي است كه در شهريور سال 83 مجري وقت اين طرح طي نامه‌اي به وزير وقت راه و ترابري(احمد خرم) خواستار تغيير مسير طرح احداث خط دوم راه آهن سريع السير قم- اصفهان شده بود كه وي نيز آن را پذيرفت. يعني اين راه آهن از مسير قم -نظنز- كاشان - اصفهان عبور كند.

به دنبال اين موافقت وزير وقت راه و ترابري، مجري سابق طرح احداث خط دوم راه آهن سريع السير قم- اصفهان، بدون انجام مناقصه‌اي سريعا 8 پيمانكار را در اين مسير براي فعاليت گمارد و تاكنون نيز هزينه‌هايي بسياري در اين مسير به هدر رفته است.

محمد رحمتي وزير راه و ترابري نيز پس از آنكه بر مسند وزارت راه و ترابري نشست، با احداث راه آهن سريع السير قم - اصفهان از مسير قم -نظنز- كاشان - اصفهان مخالفت كرد.

برهمين اساس، به دنبال افزايش كشمكش وزارت راه و ترابري و مجري سابق طرح احداث خط دوم راه آهن سريع السير قم-اصفهان در مورد مسير اين طرح، سازمان مديريت و برنامه ريزي هيئتي داوري در اين خصوص تعيين كرد.

اكبر تركان، محمد سعيدي كيا و احمد خرم وزيران اسبق راه و ترابري به همراه معاون فني سازمان مديريت، برخي نمايندگان مجلس و مهندسين مشاور هر دو مسير به عضويت اين كميته درآمدند . اين كميته داوري پس از برگزاري دو نشست و چندين جلسه كارشناسي نهايت تكليف اين طرح را مشخص كرد.

براساس اين تصميم، طرح احداث راه آهن سريع السير قم-اصفهان كه مجري فعلي آن محسن پور سيد آقايي مديرعامل شركت قطارهاي مسافري رجاء است، از قم-سلفچگان-محلات-دليجان - اصفهان مسير عبور خواهد كرد.

گفتني است، مجموع اعتبار دولتي كه براي اين طرح تا سال 1388 در نظر گرفته شده است، يك هزار و 470 ميليارد ريال است.