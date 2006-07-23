تراشه الكتريكي براي بازگرداندن بينايي استفاده مي شود

به گزارش خبرنگار دانشگاهي "مهر"، دكتر "كيت ماتيه سون" از دانشگاه "گلاسكو" اميدوار است با جاي دادن تراشه اي الكتريكي شبيه آنچه در دوربين هاي ديجيتال به كار مي رود، درون چشم بتوان مغز را نسبت به فعال بودن شبيكه فريب داد.

وي در اين خصوص گفت: پيشرفت هاي به دست آمده در بخش ميكروالكترونيك زمينه توسعه دستگاهي كوچك را كه درون شبكيه چشم كاشته مي شود، فراهم مي سازد. اين وسيله شامل ردياب تصويري است. چنانچه نور تصويري را در اين ردياب تشكيل دهد، شبكيه چشم به صورت الكتريكي تحريك مي شود. سپس سلول هاي تحريك شده اطلاعات را از طريق عصب بينايي به مغز ارسال مي كنند.

تراشه اي كه بدين ترتيب درون چشم كار گذاشته مي شود، يكصد سلول تصويري دارد و دانشمندان در تلاش هستند تا تعداد اين سلول ها را افزايش دهند چرا كه براي برخورداري از توانايي ديدن به هنگام راه رفتن و تشخيص صورت افراد، نياز به 500 سلول تصويري است.

اين احتمال وجود دارد كه در آينده امكان ساخت تراشه هاي هوشمندي فراهم شود كه از حافظه برخوردار بوده و قادر به توليد پاسخ هاي عملي و حركات آهسته باشند.