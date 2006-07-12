  1. هنر
  2. سایر
۲۱ تیر ۱۳۸۵، ۱۲:۱۵

عصر جمعه

تازه ترين كتاب ليلا صادقي نقد مي شود

تازه ترين كتاب ليلا صادقي نقد مي شود

هفتمين نشست نقد كتاب " كتاب پنجم " به بررسي " وقتم كن كه بگذرم " نوشته ليلا صادقي اختصاص دارد.

به گزارش خبرنگار فرهنگ و ادب مهر، منتقد اين نشست شاهرخ تندروصالح است كه به همراه كامران محمدي و جمعي از اهالي كتاب و منتقدان مطبوعات به نقد و بررسي تازه ترين اثر داستاني ليلا صادقي مي پردازد.

گفتني است اين نويسنده چندي قبل در گفتگويي با مجله ادبي نافه كه توسط فتح الله بي نياز انجام شد، گفته بود : " احساس نمي كنم شرايط گفتگوي مفيدي ميان هنرمندان برقرار باشد. متاسفانه همه مي خواهند چهارپايه را خودشان از زير پاي متهم بكشند، برخي با نديده گرفتن و برخي با جنگ تن به تن. عرصه ادبي ما چندان كوچك نيست كه جا براي سبك هاي مختلف نباشد اما عرصه دل اديبان كوچك است و علت آن شرايط اجتماعي، سياسي و اقتصادي مي تواند باشد كه بر شرايط ادبي نيز تأثير مي گذارد. در هر صورت اگر رقابتي وجود داشته باشد ‌اين رقابت در محيطي بيمارگونه رخ مي دهد و قاعدتا در چنين محيطي روابط و ضوابط نقش مهمي بر عهده دارند. در صورتي كه در ادبيات به عقيده من جاي رقابت نيست. هر كس بايد براي بيان خودش تلاش كند، چرا كه به تعداد آدم ها، شيوه بيان وجود دارد و همه بيان ها نيز قابل احترامند..."

اين نشست ساعت 18 روز جمعه 23 تيرماه در كافه تيتر واقع در خيابان انقلاب، خيابان برادران مظفر جنوبي برگزار مي شود.

کد مطلب 351868

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها