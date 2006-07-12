كشورهاي عربي پيش نويس قطعنامه ضد اسرائيلي را تعديل كردند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري رويترز، جديدترين نسخه تعديل شده اين پيش نويس در بردارنده بندهاي جديدي به اميد كسب تائيد وسيعتر اعضاي شوراي امنيت است.

اين پيش نويس قطعنامه براي اولين بار پنجشنبه گذشته در شوراي امنيت متشكل از 15عضو پيشنهاد شد،اما با مخالفت برخي از اعضاي اين شورا روبرو گرديد و به دنبال آن تعديل شد.

اين درحاليست كه جان بولتون نماينده آمريكا در سازمان ملل كه پيشتر نيز با اين پيش نويس مخالف كرده بود؛ بار ديگر ابراز عقيده كرد كه پيش نويس ياد شده همچنان ناقص است و واشنگتن معتقد است كه نيازي به هرگونه تحركي از سوي شوراي امنيت براي صدور قطعنامه وجود ندارد.

برپايه اين گزارش، پيش نويس اصولي اين قطعنامه كه از سوي كشور قطر به عنوان تنها عضو عربي شوراي امنيت و به نمايندگي از سوي كشورهاي عربي و اسلامي و كشورهاي جنبش عدم تعهد ارائه شده است، اقدام رژيم صهيونيستي در بازداشت دهها نفر از مسئولان منتخب فلسطيني و حمله گسترده به نوار غزه را محكوم كرده است.

اين پيش نويس تعديل شده از اسرائيل مي خواهد تا تجاوزگري خود بر ضد غيرنظاميان را فورا متوقف كرده و نيروهاي خود را از غزه خارج و مقام هاي بازداشت شده فلسطيني را آزاد كند.

پيش نويس تعديل شده جديد همچنين در بردارنده عبارت "نگراني شديد" درباره شليك موشك از غزه به اهداف اسرائيلي و محكوم كردن "همه خشونت ها و تروريسم و ويرانگري" است.

اين پيش نويس همچنين از تشكيلات خودگردان فلسطين مي خواهد تا تلاش هاي فوري و مداومي را براي پايان دادن به اين خشونت از جمله توقف شيلك موشك به فلسطين اشغالي انجام دهد. پيش نويس قطعنامه پيشنهادي همچنين كشورها را به ارسال كمك هاي اضطراري براي ملت فلسطين ترغيب و تشويق كرده است.

با اين حال، بولتون در پي نشست بعد از ظهر سه شنبه ديپلماتها در شوراي امنيت براي بازنگري در متن پيش نويس قطعنامه پيشنهادي و ارايه تعديلات در آن به خبرنگاران گفت كه اين قطعنامه همچنان راضي كننده نيست.

وي در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه آيا واشنگتن از حق وتو در صورت راي گيري براي پيش نويس اين قطعنامه استفاده خواهد كرد، گفت: موضع ما تغيير نكرده است و ما در اين مرحله فايده اي درهرگونه اقدامي از سوي شوراي امنيت نمي بينيم.

ارتش رژيم صهيونيستي از دوهفته پيش به بهانه آزاد كردن نظامي مفقود شده خود يورش وسعي هوايي و زميني به نوار غزه را آغاز كرده است كه در جريان آن تاكنون دهها فلسطيني شهيد و زخمي شده اند و ساختمانهاي دولتي و تاسيسات زيربنايي فلسطينيان هدف قرار گرفته و منهدم شده است.