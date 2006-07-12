مسجد عاليترين مكان براي عبوديت و حفظ وحدت است

حجت الاسلام بهشتي نژاد رئيس سازمان تبليغات اسلامي استان اصفهان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اين مكان زيبا و با شكوه كه پيشينه آن به صدر اسلام و حركت زيباي پيامبر اكرم(ص) باز مي گردد، در اولين ساعات و لحظات ورود ايشان به مدينه منوره ساخته شد.

رئيس سازمان تبليغات اسلامي استان اصفهان با بيان اينكه اولين حركت معنوي و فرهنگي براي ساخت جامعه اي ديني مسجد قبا بود، ياد آور شد: پيامبر اكرم(ص) با اين اقدام كار كرد مسجد و دامنه تأثير آن را تا قيامت پيش بيني كرد .

وي گفت: قرآن كريم به آبادي و تعمير مساجد تأكيد بسياري دارد، زيرا مسجد مربوط به ذات مقدس الهي است و پيش بيني شده به دور از هر گونه تعصب ديني، منطقه اي و نژادي تنها به خاطر صبغه الهي ساخته شده است.

وي افزود: مسجد نماد و تجلي عاليترين مكان براي عبوديت، وحدت، ايمان، دستيابي به بهترين دوستان، آشنايي با احكام الهي و چارچوبي براي تبيين مسائل اسلام است.

حجت الاسلام بهشتي نژاد با بيان اينكه اسلام براي مساجد اهميت بسياري قائل است، ياد آور شد: اگر به كميت و تعداد مساجد در جهان اسلام به ويژه ايران اسلامي توجه شود و با تصميمانت مدبرانه و قاعده مند ديني، در چارچوبي كه اولياء و ائمه معصومين داشتند، همان رويكردها و كاركردها را خواهد داشت.

رئيس سازمان تبليغات اسلامي استان اصفهان تصريح كرد: اگر مساجد بتوانند كاركرد منظم و قاعده مند خود را با مديريت مدبرانه و حكيمانه روحاني مسجد ايفا كند، اين مسجد بديل و رغيبي در تأثير گذاري ديني، فرهنگي و معنوي جامعه نخواهد داشت. بايد از گذشته ها و نقش پررنگ مساجد درس گرفت كه در آغاز انقلاب چه آثار درخشان و تأثيرات مهمي را در پيشبرد انقلاب، تربيت جوانان برومند، تقويت پايگاههاي مذهبي و تشكلهاي ديني داشتند .

وي به تعبير امام راحل اشاره كرد و گفت: به گفته ايشان" مسجد سنگر است" سنگر يعني جائيكه يك رزمنده از آن پايگاه عاليترين دفاع را داشته باشد و در مقابل هجمه و تعارض مبارزه و دفاع كند، از اين رو مسجد بهترين پايگاه ارتباط با خدا، عبوديت ديني، ارتباطات، علقه هاي اجتماعي است.