  1. دين، حوزه، انديشه
  2. سایر
۲۱ تیر ۱۳۸۵، ۱۲:۱۵

نقش مساجد در ارتقاء فرهنگ و معنويت- 6

مسجد عاليترين مكان براي عبوديت و حفظ وحدت است

مسجد عاليترين مكان براي عبوديت و حفظ وحدت است

رئيس سازمان تبليغات اسلامي استان اصفهان گفت: اگر مسجد بتواند كاركرد منظم و قانونمند خود را با مديريت مدبرانه و حكيمانه روحاني مسجد ايفا كند، اين پايگاه بديل و رغيبي در تأثير گذاري ديني، فرهنگي و معنوي جامعه نخواهد داشت، اين مكان مقدس نماد و تجلي عاليترين مكان براي عبوديت، وحدت، ايمان، آشنايي با احكام الهي و تبيين مسائل اسلام است.

حجت الاسلام بهشتي نژاد رئيس سازمان تبليغات اسلامي استان اصفهان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اين مكان زيبا و با شكوه كه پيشينه آن به صدر اسلام و حركت زيباي پيامبر اكرم(ص) باز مي گردد، در اولين ساعات و لحظات ورود ايشان به مدينه منوره ساخته شد.

رئيس سازمان تبليغات اسلامي استان اصفهان با بيان اينكه اولين حركت معنوي و فرهنگي براي ساخت جامعه اي ديني مسجد قبا بود، ياد آور شد: پيامبر اكرم(ص) با اين اقدام كار كرد مسجد و دامنه تأثير آن را تا قيامت پيش بيني كرد .

وي گفت: قرآن كريم به آبادي و تعمير مساجد تأكيد بسياري دارد، زيرا مسجد مربوط به ذات مقدس الهي است و پيش بيني شده به دور از هر گونه تعصب ديني، منطقه اي و نژادي تنها به خاطر صبغه الهي ساخته شده است.

وي افزود: مسجد نماد و تجلي عاليترين مكان براي عبوديت، وحدت، ايمان، دستيابي به بهترين دوستان، آشنايي با احكام الهي و چارچوبي براي تبيين مسائل اسلام است.

حجت الاسلام بهشتي نژاد با بيان اينكه اسلام براي مساجد اهميت بسياري قائل است، ياد آور شد: اگر به كميت و تعداد مساجد در جهان اسلام به ويژه ايران اسلامي توجه شود و با تصميمانت مدبرانه و قاعده مند ديني، در چارچوبي كه اولياء و ائمه معصومين داشتند، همان رويكردها و كاركردها را خواهد داشت.

رئيس سازمان تبليغات اسلامي استان اصفهان تصريح كرد: اگر مساجد بتوانند كاركرد منظم و قاعده مند خود را با مديريت مدبرانه و حكيمانه روحاني مسجد ايفا كند، اين مسجد بديل و رغيبي در تأثير گذاري ديني، فرهنگي و معنوي جامعه نخواهد داشت. بايد از گذشته ها و نقش پررنگ مساجد درس گرفت كه در آغاز انقلاب چه آثار درخشان و تأثيرات مهمي را در پيشبرد انقلاب، تربيت جوانان برومند، تقويت پايگاههاي مذهبي و تشكلهاي ديني داشتند .

وي به تعبير امام راحل اشاره كرد و گفت: به گفته ايشان" مسجد سنگر است" سنگر يعني جائيكه يك رزمنده از آن پايگاه عاليترين دفاع را داشته باشد و در مقابل هجمه و تعارض مبارزه و دفاع كند، از اين رو مسجد بهترين پايگاه ارتباط با خدا، عبوديت ديني، ارتباطات، علقه هاي اجتماعي است.

کد مطلب 351871

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها