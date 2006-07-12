نونهالان و نوجوانان آغازكننده فصل جديد ليگ تكواندو باشگاههاي كشور

به گزارش خبرنگار" مهر" روز جمعه در اولين گام تيم هاي حاضر در ليگ نونهالان در 2 گروه كارخود را آغاز مي كنند. اين دومين دوره اين رقابتهاست كه در 2 گروه 6 تيمي به رقابت خواهند پرداخت . در گروه اول سايپا و در گروه دوم پاس از مدعيان اصلي به ميدان مي روند.

اما درنهمين دوره رقابتهاي ليگ نوجوانان تكواندو جام آينده سازان 22 تيم در 2 گروه 11تيمي به رقابت مي پردازند. بازگشت هما تيم ريشه دار تكواندو تهران و شهردهي رشت تيم سازند، خطه گيلان ازجمله نكات بارز اين رقابتهاست.

برنامه هفته اول ليگ نونهالان

گروه اول :

هيات تكواندو مازندران - ليان بوشهر

آهن بافق - سايپا

هيات تكواندو قم - لرستان

گروه دوم:

آموزش و پرورش دره شهر - قزوين

پاس - زنجان

آبفاي هرمزگان - هيات گلستان

برنامه هفته اول ليگ نوجوانان

قصر شيرين - استراحت

هيات تكواندو كرمانشاه - ليان بوشهر

هلال احمر اروميه - هما

هيات تكواندو همدان - خراسان رضوي

شهردهي رشت - هيات تكواندو لرستان

گروه دوم:

هيات تكواندو قم - صنعت نفت اهواز

جوانه - هيات تكواندو مازندران

هيات تكواندو ايلام - سايپاي تهران

هيات تكواندو قزوين- هيات تكواندو يزد

سارونه اروميه - هلال احمر بروجرد