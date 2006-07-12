۲۱ تیر ۱۳۸۵، ۱۱:۲۴

نونهالان و نوجوانان آغازكننده فصل جديد ليگ تكواندو باشگاههاي كشور

رقابتهاي تكواندو ليگ باشگاههاي كشور از صبح جمعه رسما آغاز مي شود كه در اين هفته مسابقات ليگ نونهالان و نوجوانان برگزارخواهد شد.

به گزارش خبرنگار" مهر" روز جمعه در اولين گام تيم هاي حاضر در ليگ نونهالان در 2 گروه كارخود را آغاز مي كنند. اين دومين دوره اين رقابتهاست كه در 2 گروه 6 تيمي به رقابت خواهند پرداخت . در گروه اول سايپا و در گروه دوم پاس از مدعيان اصلي به ميدان مي روند.
اما درنهمين دوره رقابتهاي ليگ نوجوانان تكواندو جام آينده سازان 22 تيم در 2 گروه 11تيمي به رقابت مي پردازند. بازگشت هما تيم ريشه دار تكواندو تهران و شهردهي رشت تيم سازند، خطه گيلان ازجمله نكات بارز اين رقابتهاست.
برنامه هفته اول ليگ  نونهالان
 گروه اول :
هيات تكواندو مازندران - ليان بوشهر
آهن بافق - سايپا
هيات تكواندو قم - لرستان
گروه دوم:
آموزش و پرورش دره شهر - قزوين
پاس - زنجان
آبفاي هرمزگان - هيات گلستان

برنامه هفته اول ليگ نوجوانان
 قصر شيرين - استراحت 
 هيات تكواندو كرمانشاه - ليان بوشهر
هلال احمر اروميه - هما
هيات تكواندو همدان - خراسان رضوي
شهردهي  رشت - هيات تكواندو لرستان

گروه دوم:
هيات تكواندو قم - صنعت نفت اهواز
جوانه - هيات تكواندو مازندران
هيات تكواندو ايلام - سايپاي تهران
هيات تكواندو قزوين- هيات تكواندو يزد
سارونه اروميه - هلال احمر بروجرد

