افزايش سن راي دهندگان از 15 به 18 سال / نظارت بر انتخابات شوراها كماكان بر عهده مجلس است

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، كاظم جلالي كه گزارش نشست عصر ديروز كميسيون متبوعش را براي خبرنگاران تشريح مي كرد، متذكر شد: در صورت تصويب نهايي اين لايحه، حداقل سن راي دهندگان در انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستاها، 18 سال خواهد بود.

وي با بيان اينكه پيش از اين سن راي دهندگان در انتخابات مذكور 15 سال تمام بود، ادامه داد: بسياري از صلاحيت هاي افراد نظير اخذ گواهينامه يا خدمت سربازي 18 سال است.

جلالي توضيح داد: به جز ايران، فقط در 2 كشور ديگر سن راي دهندگان زير 18 سال است.

نماينده شاهرود اظهار داشت: بر اساس ديگر مصوبه كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي، سطح سواد نامزدهاي انتخابات شوراها در روستاها در حد خواندن و نوشتن و در شهرهاي كمتر از يك ميليون نفر، حداقل ديپلم و در شهرهاي بالاي يك ميليون نفر، حداقل فوق ديپلم تعيين شد.

جلالي با تاكيد بر اين كه كميسيون مذكور نظر دولت را درباره نظارت بر انتخابات رد كرد، افزود: در لايحه دولت پيشنهاد شده بود چهار نفر از اعضاي شوراي نگهبان قانون اساسي، دو نماينده مجلس و يك نفر از دادستاني كل كشور بر انتخابات شوراها نظارت داشته باشند.

وي اضافه كرد: كميسيون، نظارت بر انتخابات شوراها را كما في السابق از حيطه اختيارات مجلس شوراي اسلامي مي داند و در جلسه روز گذشته، اين را تصويب كرد.

مخبر كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس گفت: بر اساس قانون قبلي، 5 نفر از نمايندگان به عنوان عضو شوراي مركزي هيات نظارت و در هر استان 3 نفر از نمايندگان به انتخاب مجمع نمايندگان استان ها، وظيفه نظارت بر انتخابات شوراها را بر عهده دارند.

لايحه اصلاح موادي از قانون انتخابات، تشكيلات، وظايف و اختيارات شوراهاي اسلامي شهر و روستا با قيد فوريت تقديم مجلس شد و پس از تاييد فوريت آن از سوي نمايندگان ملت به كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي ارجاع شد.

كميسيون مذكور كليات آن را رد كرد و لايحه را به صحن علني بازگرداند و به پيشنهاد محمدرضا باهنر نايب رئيس مجلس و موافقت نمايندگان از اين لايحه سلب فوريت شد و از 2 هفته پيش براي بررسي جزئيات، در دستور كار كميسيون قرار گرفت.