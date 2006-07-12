كتابهاي بي پشتوانه در جلب نظر مردم شكست مي خورند

سيد مهدي ميرلوحي در گفتگو با خبرنگار كتاب مهر با بيان اين مطلب افزود : يك ناشرپيش از اينكه دست به توليد و انتشار كتابي بزند بايد ببيند كه توليدش به نياز مخاطب و جامعه پاسخ مي دهد يا نه ، اما متاسفانه برخي از ناشران بدون توجه يه اين مساله اقدام به توليد كتابهايي مي كنند كه در نهايت خواننده اي هم ندارد.

مدير نشر فجر قرآن قم در ادامه خاطرنشان كرد : كتابهايي كه من به چاپ مي رسانم شمارگان زيادي دارد و با توجه به اين نياز مخاطب در توليد اين كتابهاي مذهبي لحاظ شده است در توزيع و فروش با شكست مواجه نمي شود.

وي در ادامه تصريح كرد : البته همه كتابهاي پرفروش الزاما كتابهاي با ارزشي نيست ، نكته مهمي كه در اين ميان وجود دارد استفاده از نظرات كارشناسان امر تربيت در توليد كتاب هاي متناسب با نيازهاي روز جوانان است كه اگر ناشران با مطالعه وارد اين حوزه شوند مي توانند تاثيرات زيادي در نسل جوان بگذارند.

وي ياد آور شد : با استفاده از راهنمايي هاي كارشناسان مي توان اميد داشت كه از اين پس ، كتاب وارد مدارس و زندگي نوجوانان ما شود و بچه ها ساعات بيشتري را به مطالعه كتاب اختصاص دهند.