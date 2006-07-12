قيمت سيمان در بازار آزاد 20 درصد كاهش يافت

محمد جعفر منتظري درگفتگو با خبرنگار اقتصادي "مهر" كاهش 20 درصدي قيمت سيمان را ناشي ازاجراي طرح نظارتي سيمان و افزايش 45 درصدي سهميه صنف فروشندگان سيمان دانست.

وي افزود: پيش ازاين، قيمت سيمان در بازار آزاد 40 درصد گرانتر از نرخ مصوب دولت به فروش مي رسيد كه هم اكنون به 20 درصد كاهش يافته است.

رئيس اتحاديه فروشندگان مصالح ساختماني با اشاره به اينكه تنها يك چهارم سيمان توليدي كارخانجات اطراف تهران تحت توزيع اتحاديه فروشندگان سيمان قرار دارد، تصريح كرد: اين درحالي است كه سه چهارم سيمان توليدي اين كارخانجات به طرح هاي عمراني و صنايع سيمان براختصاص داشته و يا اينكه توسط خود واحدهاي توليد كننده ، توزيع مي شود.

وي با اشاره به اينكه نرخ رسمي قيمت سيمان 44 تومان است، خاطرنشان كرد: قيمت سيمان فله اي طي 10 روزگذشته در بازار آزاد تني 75 تا 80 تومان عرضه مي شده كه هم اكنون به 60 تومان كاهش يافته است.

منتظري افزود: درحال حاضر سيمان پاكتي نيز بايد به قيمت 2 هزار و 500 تومان در بازار آزاد به دست مصرف كننده برسد كه با 20 درصد افزايش قيمت حدود 3 هزارو 200 تا 3 هزارو 500 تومان عرضه مي شود.

وي تاكيد كرد: درحال حاضربه 90 درصد از بخش مردمي كشور سيمان به صورت مصوب و متعارف مي رسد و تنها 10 درصد آنها به دلايل غير مجاز بودن فعاليتشان به ناچارسيمان مورد نيازخود را به قيمت بالاتر از بازار آزاد تامين مي كنند.