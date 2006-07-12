قيمت مهمترين موضوع مذاكرات سه جانبه ايران در خط لوله صلح است

محمد هادي نژاد حسينيان درگفتگو با خبرنگار اقتصادي مهر درباره مذاكرات سه جانبه ايران با هند و پاكستان درباره خط لوله صلح گفت : اين مذاكرات درماه آگوست (مرداد - شهريورماه ) دركشور هند و با حضور معاونين سه كشور انجام مي شود .

وي در پاسخ به سوال" مهر" مبني بر اينكه آيا درست است كه اين آخرين جلسه ايران با اين دوكشور درباره خط لوله صلح است گفت : اين امر منوط به نتيجه مذاكرات است و بايد ديد نتيجه مذاكرات به كجا مي رسد .

وي اضافه كرد : قيمت همچنان مهمترين عامل اختلاف محسوب مي شود و در اين باره نيز تا كنون گفتگوهاي زيادي انجام شده است .

معاون وزير نفت در امور بين الملل در حالي اين سخنان را مطرح مي كند كه پيش ازاين يك مقام مطلع در وزارت نفت هندوستان اين نشست را آخرين نشست سه‌جانبه مقامات وزارت‌خانه‌هاي نفت و انرژي سه كشوراعلام كرد .

بر اين اساس، در حالي كه ايران خواهان تعيين قيمت گاز بر اساس 10 درصد قيمت نفت برنت درياي شمال معادل 7.2 دلار براي هر يك ميليون واحد گرمايي BTU با افزايش سالانه 3 درصدي شده است، قيمت پيشنهادي هندوستان 4.25 دلار براي گاز تحويلي در مرز است.

هندوستان خواستار واردات 90 ميليون متر مكعب گاز در روز از ايران از طريق خط لوله 2100 كيلومتري مورد بحث است، حال آنكه نياز پاكستان 60 ميليون متر مكعب در روز اعلام شده است.

اين مقام وزارت نفت هند افزود: فرمول پيشنهادي ايران هيچ‌گونه سقف يا كف قيمتي براي گاز صادراتي تعيين نكرده است و دهلي‌نو هم با تعيين قيمت گاز بر اساس قيمت نفت برنت و هم با نبود هيچ‌گونه سقف يا كف قيمت مخالف است .