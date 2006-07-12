روسيه در آستانه پيوستن به سازمان تجارت جهاني قرار گرفت

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر به نقل از رويترز، در حالي كه اجلاس هشت كشور صنعتي جهان طي روزهاي آينده در سنت پترزبورگ روسيه برگزار خواهد شد، كاخ سفيد ابراز اميدواري كرد كه پيمان ميان آمريكا و روسيه به هنگام سفر بوش به روسيه در روز جمعه اين هفته منعقد شود.

با اين وجود، مذاكره‌كنندگان دو كشور اعلام كردند كه اين دو ابرقدرت اقتصادي هنوز در رابطه با مسائل مهم تجاري به توافق نرسيده‌اند.

اما جرج بوش رئيس‌جمهور آمريكا در اظهاراتي نسبت به موافقت مسكو و واشنگتن براي پيوستن روسيه به سازمان تجارت جهاني ابراز اميدواري كرد.

الكساندر ژوكوف معاون نخست وزير روسيه نيز در اين باره ابراز اميدواري كرد كه مذاكرات دوجانبه آمريكا و روسيه درباره پيوستن روسيه به سازمان تجارت جهاني قبل از شروع اجلاس هشت كشور صنعتي به نتيجه برسد.

سوزان شواب نماينده تجاري آمريكا نيز طي امروز و فردا با سفر به مسكو به مذاكرات پيوستن روسيه به سازمان تجارت جهاني ادامه خواهد داد.

ناظران بين‌المللي معتقدند كه در صورت حصول توافق تجاري ميان آمريكا و روسيه و باز شدن راه پيوستن روسيه به دبليو.تي.او به احتمال فراوان بن‌بست پيش آمده در مذاكرات دور دوحه نيز حل خواهد شد.

مهمترين مانع بر سر حصول توافق ميان روسيه و آمريكا درباره پيوستن روسيه به دبليو.تي.او تقاضاي واشنگتن براي دسترسي به بازار خدمات مالي روسيه و تغيير قوانين مسكو درباره واردات فرآورده‌هاي كشاورزي است.