متكي دفتر يادبود سفارت لبنان را امضاء كرد

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، الياس هراوي از سال 1989 تا 1998 به مدت 9 سال، رئيس جمهور لبنان بود. وي جمعه گذشته در سن 80 سالگي درگذشت.

منوچهر متكي به هنگام امضاي دفتر يادبود سفارت لبنان، هراوي را از چهره هاي شناخته شده و موثر لبنان برشمرد و با تسليت درگذشت وي به بازماندگان، دولت و ملت لبنان ابراز اميدواري كرد مناسبات دو كشور ايران و لبنان گسترش يابد.

وزير امور خارجه جمهوري اسلامي ايران با اشاره به زندگي زندگي مسالمت آميز پيروان مذاهب مختلف در كشور لبنان و نقش آن در سرنوشت مردم اين كشور، اقدامات دولت لبنان را در جهت گفت و گوهاي ملي ارزشمند توصيف كرد.

متكي ابراز اميدواري كرد اين گفت و گوهاي ملي به وحدت بيشتر لبنان منجر شود.