ساختار سازمان حج متناسب با ماموريت ها تغيير مي كند / سفر زيارتي در زندگي مردم قرار مي گيرد

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، محمد حسين صفارهرندي امروز در نخستين همايش پويندگان راه ابراهيم (ع) ، ضمن تشكر از مديران كاروان ها كه در خدمت رساني به زائران نهايت تلاش خود را صرف مي كنند ، افزود: خوشبختانه با پيگيري هاي سازمان و نشست شوراي عالي حج و همچنين نظر رئيس جمهور ، قرار شده سازمان مديريت و برنامه ريزي متناسب با ماموريت هاي سازمان حج ، ساختار آن را تغيير دهد.

وي خاطر نشان كرد: همچنين با توجه به تاكيد مقام معظم رهبري ، بايد كيفيت خدمات ارائه شده در حج تمتع و عمره مفرده از توجه بيشتري نسبت به قبل برخوردار شود.

وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي تاكيد كرد: چنانچه دولت اعتبارات لازم براي پرداخت يارانه به تمامي مردم را نداشته باشد ، بايد تا آنجا كه امكان دارد اين امر صورت گيرد و شرايط لازم براي سفر هاي زيارتي براي اقشار متوسط و ضعيف قرار گيرد.

صفار هرندي گفت: امر زيارت در دولت كنوني ، يك امر عادي و در حاشيه نيست ، بلكه يك موضوع استراتژيك است.

وي افزود: فضاي عمومي عربستان در سال هاي دهه 60 به گونه اي بود كه بر اساس نظر سنجي هاي غربي تنها 30 درصد جامعه عربستان نسبت به آمريكا بدبين بوده اند اما امروزه 82 درصد از مردم عربستان از آمريكا متنفر هستند.

وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي افزود: علاوه بر كميت ، بايد به كيفيت خدمات ارائه شده به زائران نيز توجه بيشتري شود.