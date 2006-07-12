رسوايي اخلاقي رئيس رژيم اسرائيل بررسي مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه يديعوت آحارونت، پليس رژيم اسرائيل اعلام كرده است كه به دستور دادستان به اتهامي كه از سوي يكي از كاركنان زن دفتر موشه كاتساف (رئيس رژيم صهيونيستي)به وي وارد شده رسيدگي خواهد كرد.

اين زن كه پيشترسمت منشي دفتر كاتساف را برعهده داشت، اعلام كرده است كه كاتساف از وي سوء استفاده جنسي كرده است و درصدد است تا به اين سبب ازاين مقام اسرائيلي شكايت كند.

كاتساف نيز مدعي شده است كه هيچ گونه رابطه شخصي با اين زن و هيچ كدام از زنان ديگر دفترش نداشته و روابط وي با اين كاركنان صرفاً محدود به روابط كاري و حرفه اي مي شده است.

دستور درخواست رسيدگي از سوي دادستان در پي آن صورت گرفت كه كاتساف نيز طي نامه اي به مازوز اين اقدام كارمند سابق خود را در راستاي باج خواهي ارزيابي كرده بود.

چندي پيش روزنامه اسرائيلي هاآرتص، نيز نوشته است كه، اخيراً سخناني در دفتر رياست رژيم اسرائيل شايع بود مبني بر اينكه يكي از كاركنان زن تصميم دارد شكوائيه اي عليه رئيس جمهور به اتهام برقراري رابطه غير اخلاقي و سوء استفاده از وي به پليس اين رژيم ارائه دهد.

اين زن 30 ساله كه گفته مي شود منشي كاتساف بوده يك سال پيش از كار خود استعفاء داده است.

فساد اخلاقي در كنار ساير مفاسد اجتماعي يكي ديگر از مواردي است كه مسئولان رژيم صهيونيستي در چند سال گذشته با آن رو به رو بوده اند.

در زمان "ايهود باراك" نخست وزير پيشين رژيم صهيونيستي ، هيئت ويژه تحقيق اعلام كرد كه "اسحاق مردخاي" وزير حمل و نقل كابينه اسرائيلي دست به آزار جنسي و سوء استفاده از يكي از كاركنان دفتر خود زده است كه اين رسوايي سبب كناره گيري مردخاي از سمت و در مرحله بعدي عزلت وي از صحنه سياسي شد.

