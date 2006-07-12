به گزارش خبرگزاري "مهر"، پروژه جديد مايكل مور "سيسكو" نام دارد، اما برخلاف آنچه در رسانه ها منعكس مي شود، اين اثر مستند تنها نمايانگر نقص هاي شركت هاي داروسازي و سيستم بهداشت و سلامت آمريكا نيست بلكه مور تصميم به افشاگري حقايقي دارد كه كمتر كسي از آنها مطلع است.

مور در اين مورد مي گويد: "اين فيلم نيز مانند آثار قبلي ام با يك سوژه شروع مي شود، اما به خوبي مي دانيد كه درصدد دست يافتن به حقايق ديگري است. در طول مسير فيلم مخاطب با رويدادهايي آشنا مي شود كه او را به سمت ديگري هدايت مي كند. برخي رويدادها حيرت انگيز هستند و برخي ديگر مخاطب را به چالش مي كشند تا نوع نگاه ديگري را اتخاذ كند."



اين كارگردان در ادامه صحبت هايش مي افزايد: "تا به حال تمامي تلاشمان را بكار گرفتيم تا به اين هدف دست يابيم. تصور نمي كنم كشور نياز به فيلمي داشته باشد كه در آن از فساد توليدكنندگان دارو يا سيستم بهداشت و سلامت سخن گفته شود. دوست دارم ناگفته ها را بيان كنم."