به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر به نقل از رويترز، محمد باركيندو جانشين دبيركل اوپك با بيان مطلب فوق خاطرنشان ساخت كه حتي سرمايهگذاري 100 ميليارد دلاري فوق نيز براي رساندن ظرفيت مازاد توليد نفت جهان به سطح مطلوب، كافي نيست.
باركيندو كه در كنفرانس مخاطرات افزايش قيمت سوخت در سنگاپور سخن ميگفت، تاكيد كرد كه ميبايستي هر دو بعد عرضه و تقاضاي امنيت انرژي را مورد ملاحظه قرار داد تا بتوان مشكل بازار نفت را حل كرد.
وي خواستار شفافيت ميزان تقاضاي نفت از سوي كشورهاي مصرفكننده شد و اعلام كرد كه بيثباتي بازار نفت مانع سرمايهگذاري بانكها به منظور افزايش توليد شده است.
باركيندو با اعلام اينكه اوپك با نظريه به اوج رسيدن بهاي نفت موافق نيست، بار ديگر تقاضاي اوپك براي ايجاد "نقشه راه تقاضا" را مطرح كرد و روي آوردن كشورهاي مصرفكننده نفت به سوختهاي جايگزين را موجب بيميلي توليدكنندگان به سرمايهگذاري خواند.
جانشين دبيركل اوپك همچنين در حاشيه اين كنفرانس گفت: كشورهاي بزرگ مصرفكننده نفت مرتبا اعلام ميكنند كه در پي جايگزين ساختن سوختهاي جديد به جاي نفت هستند و آنچه كه اوپك را نگران ساخته است، تبعيض قائل شدن اين كشورها ميان نفت و سوختهاي جايگزين است.
وي مالياتهاي سنگين كشورهاي اروپايي و آمريكايي بر نفت و محصولات نفتي را مصداق مشخص تبعيض عليه نفت دانست و خواستار كاهش ماليات مواد نفتي در اين كشورها شد.
