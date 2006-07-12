100 نفر اول گروه رياضي و 50 نفر اول گروه تجربي و گروه انساني كنكور نخبه شناخته مي شوند

جلسه بنياد ملي نخبگان با رياست دكتر احمدي نژاد

دكتر "منصور كبگانيان" در گفتگوي اختصاصي با خبرنگار دانشگاهي مهر با بيان اين خبر افزود: در دومين جلسه بنياد ملي نخبگان كه با حضور رياست جمهوري تشكيل شد، آئين نامه احراز نخبگي و استعدادهاي برتر مورد بررسي قرار گرفت و 4 ماده آن تصويب شد.

وي اظهار داشت: البته موارد تصويبي تا به تصويب نهايي شوراي عالي انقلاب فرهنگي نرسند اجرايي نخواهند شد. آئين نامه ها پس از تصويب در بنياد ملي نخبگان بايد در شوراي عالي انقلاب فرهنگي نيز به تصويب برسد.

معاون پژوهش و فناوري وزارت علوم گفت: نخبه به فردي اطلاق مي شود كه داراي استعدادي ذاتي است و براي شكوفايي آن نياز به حمايت دارد. در واقع اين شخص داراي استعداد بالقوه هستند اما براي شكوفايي نياز به حمايت دارند. دولت نيز موظف به حمايت از اين افراد قرار مي گيرد.

عضو هيات امناي بنياد ملي نخبگان افزود: رياست جمهوري تأكيد بسياري در برگزاري به موقع و بدون وقفه جلسات بنياد ملي نخبگان دارد.

دكتر علي عباسپور تهراني فرد - رئيس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس نيز در گفتگوي اختصاصي با خبرنگار دانشگاهي مهر در خصوص دومين جلسه بنياد ملي نخبگان اظهار داشت: در جلسه بنياد ملي نخبگان آيين نامه شرايط احراز نخبگي در دستور كار هيات امنا قرار گرفت و بخش هايي از آن تصويب شد.

وي افزود: شرايط احراز نخبگي بايد پس از اين كه به تاييد هيات امناي بنياد ملي نخبگان رسيد براي تصويب نهايي به شوراي عالي انقلاب فرهنگي فرستاده شود.

وي اظهار داشت: دراين مصوبات نفرات برتر جشنواره هاي معتبر، نفرات برتر كنكور و رتبه هاي برتر مسابقات بين المللي (بر اساس شرايط خاص) استعداد برتر يا نخبه شناخته مي شوند.

عضو بنياد ملي نخبگان تاكيد كرد: در مصوبه بنياد ملي نخبگان كساني كه به عنوان استعدادهاي برتر انتخاب مي شوند بايد داراي شرايط خاصي باشند تا علاوه بر شناسايي اين افراد در جامعه بتوان بيش از 11 ميليارد تومان بودجه اي كه در اختيار اين بنياد قرار گرفته در جهت حمايت از اين افراد مورد استفاده قرار گيرد.

دكتر عباسپور خاطر نشان كرد: اميدواريم با تصويب قوانين مربوط به نخبگان كشور در بنياد ملي نخبگان بتوانيم افراد برتر را براي رسيدن به اهداف چشم انداز 20 سال كشور به خصوص در زمينه علم شناسايي كرده و در ظرفيت هاي قابل توجه كشور مورد استفاده قرار دهيم.

به گزارش مهر، پيشنهاد تأسيس بنياد ملي نخبگان توسط رهبر معظم انقلاب اسلامي در 7 مهر ماه سال 83 ارائه و اساسنامه آن در تاريخ 10 خرداد ماه سال 1384 در شوراي عالي انقلاب فرهنگي به تصويب رسيد و در 25 خرداد همان سال توسط سيد محمد خاتمي رياست جمهوري وقت ابلاغ شد.

همچنين اولين جلسه هيات امناي بنياد ملي نخبگان كشور 3 مرداد 84 به رياست حجت الاسلام سيد محمد خاتمي رئيس جمهوري وقت تشكيل شد.

اولين جلسه اين بنياد در دولت نهم در تاريخ 5 ارديبهشت ماه 1385 برگزار و مقرر شد، كارگروهي به رياست دكتر داوودي متون پيشنهادي آيين نامه هاي اخلي، احراز نخبگي، مالي و طرح ايجاد بانك اطلاعاتي بنياد را تهيه كنند و براي بررسي و تصويب به هيات امناي بنياد ملي نخبگان ارائه دهند.

همچنين در اين جلسه، اعضاي هيات امناي بنياد ملي نخبگان دغدغه ها و مشكلات نخبگان را مطرح و به تشريح ديدگاه ها و نظرات خود پرداختند.