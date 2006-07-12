مجمع عمومي فدراسيون فوتبال بايد تشكيل شود/ صدا و سيما انتظارات از تيم ملي را افزايش داد

به گزارش خبرنگار پارلماني" مهر" اميررضا خادم كه در حاشيه جلسه علني امروز با خبرنگاران گفت و گو مي كرد اظهار داشت: پست سرپرستي موقت است و براي تعيين رئيس فدراسيون بايد مجمع مذكور نظر خود را اعلام نمايد.

وي تخصص، توانايي بالا در مديريت و شناخت شرايط روز را از شرايط ضروري براي رئيس فدراسيون فوتبال دانست و اظهار داشت: رئيس فدراسيون فوتبال علاوه بر شناخت موضوع فوتبال و مديريت بايد توانايي شناخت جامعه و وضعيت جهاني را نيز داشته باشد.

خادم در خصوص عملكرد صدا و سيما پيش از برگزاري مسابقات جام جهاني فوتبال 2006 آلمان گفت: صدا و سيما بيش از اندازه روي مسئله اي مانور داد كه واقعيت نداشت كه اين اقدامات، انتظارات بيش از حد ايجاد كرد.

نماينده تهران در خاتمه تصريح كرد: اين گونه عمل كردن، انتظارات از تيم ملي فوتبال را افزايش داد.