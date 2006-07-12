  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲۱ تیر ۱۳۸۵، ۱۱:۳۵

اميررضا خادم :

مجمع عمومي فدراسيون فوتبال بايد تشكيل شود/ صدا و سيما انتظارات از تيم ملي را افزايش داد

مجمع عمومي فدراسيون فوتبال بايد تشكيل شود/ صدا و سيما انتظارات از تيم ملي را افزايش داد

رئيس فراكسيون ورزش مجلس شوراي اسلامي خواستار برگزاري مجمع عمومي فدراسيون فوتبال براي انتخاب رئيس اين فدراسيون شد.

به گزارش خبرنگار پارلماني" مهر" اميررضا خادم كه در حاشيه جلسه علني امروز با خبرنگاران گفت و گو مي كرد اظهار داشت: پست سرپرستي موقت است و براي تعيين رئيس فدراسيون بايد مجمع مذكور نظر خود را اعلام نمايد.

وي تخصص، توانايي بالا در مديريت و شناخت شرايط روز را از شرايط ضروري براي رئيس فدراسيون فوتبال دانست و اظهار داشت: رئيس فدراسيون فوتبال علاوه بر شناخت موضوع فوتبال و مديريت بايد توانايي شناخت جامعه و وضعيت جهاني را نيز داشته باشد.

خادم در خصوص عملكرد صدا و سيما پيش از برگزاري مسابقات جام جهاني فوتبال 2006 آلمان گفت: صدا و سيما بيش از اندازه روي مسئله اي مانور داد كه واقعيت نداشت كه اين اقدامات، انتظارات بيش از حد ايجاد كرد.

نماينده تهران در خاتمه تصريح كرد: اين گونه عمل كردن، انتظارات از تيم ملي فوتبال را افزايش داد.
کد مطلب 351907

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها