پروژه 12 هزار متري دانشكده فني بناب به 10 ميليارد ريال حمايت دولتي نياز دارد / دانشكده فني بناب فاقد خوابگاه دانشجويي ملكي است

مهندس "مهتدي بناب" - رئيس دانشكده فني و مهندسي بناب در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي مهر با بيان اين مطلب افزود: پروژه عمراني اصلي دانشكده فني و مهندسي بناب احداث ساختمان 3 هزار و 500 متري در 5 طبقه است. فاز دوم توسعه عمراني دانشكده 12 هزار مترمربعي نيز شامل كلاس ها، ساختمان اداري، آزمايشگاه هاي فيزيك و الكتريسيته و برق است از سال آتي شروع به ساخت خواهد شد. پروژه اول به اعتباري معادل 10 ميليارد ريال و پروژه دوم به اعتبار 30 ميليارد ريالي نيازمند است كه آغاز پروژه دوم مبتني به اختصاص 10 ميليارد ريال حمايت دولتي است.

رئيس دانشكده فني و مهندسي بناب گفت: فاز اول و دوم توسعه عمراني دانشكده فني و مهندسي بناب به فضاي آموزشي اختصاص يافته است و پروژه هاي خوابگاهي اين دانشكده در اولويت هاي بعدي قرار دارد. خوابگاه هاي دانشكده فني و مهندسي بناب استيجاري هستند و از معاونت طرح و توسعه وزارت علوم انتظار مي رود كه در راستاي طرح احداث خوابگاه ها در دانشگاه هاي كشور مساعدت خود را نسبت به دانشكده فني و مهندسي بناب نيز نشان دهد.

وي در خصوص توسعه رشته هاي دانشكده فني و مهندسي بناب گفت: در سال جديد تحصيلي دوره كارشناسي رشته هاي مهندسي برق و فيزيك اپتيك و دوره هاي كارداني رشته هاي معماري، مكانيك و ماشين ابزار با تصويب شوراي گسترش آموزش عالي در دانشكده فني و مهندسي بناب راه اندازي خواهد شد و راه اندازي دوره كارشناسي ارشد مهندسي "اپتيك و ليزر" در شوراي دانشگاه تصويب شده و به شوراي گسترش آموزش عالي پيشنهاد شده است.

به گزارش مهر، دانشكده فني و مهندسي بناب وابسته به دانشگاه تبريز است كه از سال 1375راه اندازي شده كه با حدود 50 دانشجو فعاليت خود را در رشته كارداني برق آغاز كرده است و از سال گذشته با راه اندازي دوره كارداني رشته هاي عمران و كامپيوتر و كارشناسي ناپيوسته برق از آموزشكده به دانشكده ارتقا يافت. رديف اعتباري دانشكده فني و مهندسي بناب از دانشگاه تبريز مستقل است.