  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۲۱ تیر ۱۳۸۵، ۱۲:۴۳

آموزش عالي در استان آذربايجان شرقي - 4

پروژه 12 هزار متري دانشكده فني بناب به 10 ميليارد ريال حمايت دولتي نياز دارد / دانشكده فني بناب فاقد خوابگاه دانشجويي ملكي است

پروژه 12 هزار متري دانشكده فني بناب به 10 ميليارد ريال حمايت دولتي نياز دارد / دانشكده فني بناب فاقد خوابگاه دانشجويي ملكي است

پروژه 12 هزار متر مربعي دانشكده فني بناب به اعتبار 30 ميليارد ريالي نيازمند است كه آغاز اين پروژه مبتني به اختصاص 10 ميليارد ريال حمايت دولتي است.

مهندس "مهتدي بناب" - رئيس دانشكده فني و مهندسي بناب در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي مهر با بيان اين مطلب افزود: پروژه عمراني اصلي دانشكده فني و مهندسي بناب احداث ساختمان 3 هزار و 500 متري در 5 طبقه است. فاز دوم توسعه عمراني دانشكده 12 هزار مترمربعي نيز شامل كلاس ها، ساختمان اداري، آزمايشگاه هاي فيزيك و الكتريسيته و برق است از سال آتي شروع به ساخت خواهد شد. پروژه اول به اعتباري معادل 10 ميليارد ريال و پروژه دوم به اعتبار 30 ميليارد ريالي نيازمند است كه آغاز پروژه دوم مبتني به اختصاص 10 ميليارد ريال حمايت دولتي است.

رئيس دانشكده فني و مهندسي بناب گفت: فاز اول و دوم توسعه عمراني دانشكده فني و مهندسي بناب به فضاي آموزشي اختصاص يافته است و پروژه هاي خوابگاهي اين دانشكده در اولويت هاي بعدي قرار دارد. خوابگاه هاي دانشكده فني و مهندسي بناب استيجاري هستند و از معاونت طرح و توسعه وزارت علوم انتظار مي رود كه در راستاي طرح احداث خوابگاه ها در دانشگاه هاي كشور مساعدت خود را نسبت به دانشكده فني و مهندسي بناب نيز نشان دهد.  

وي در خصوص توسعه رشته هاي دانشكده فني و مهندسي بناب گفت: در سال جديد تحصيلي دوره كارشناسي رشته هاي مهندسي برق و فيزيك اپتيك و دوره هاي كارداني رشته هاي معماري، مكانيك و ماشين ابزار با تصويب شوراي گسترش آموزش عالي در دانشكده فني و مهندسي بناب راه اندازي خواهد شد و راه اندازي دوره كارشناسي ارشد مهندسي "اپتيك و ليزر" در شوراي دانشگاه تصويب شده و به شوراي گسترش آموزش عالي پيشنهاد شده است.

به گزارش مهر، دانشكده فني و مهندسي بناب وابسته به دانشگاه تبريز است كه از سال 1375راه اندازي شده كه با حدود 50 دانشجو فعاليت خود را در رشته كارداني برق آغاز كرده است و از سال گذشته با راه اندازي دوره كارداني رشته هاي عمران و كامپيوتر و كارشناسي ناپيوسته برق از آموزشكده به دانشكده ارتقا يافت. رديف اعتباري دانشكده فني و مهندسي بناب از دانشگاه تبريز مستقل است.

کد مطلب 351909

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها