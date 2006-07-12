پيامدهاي مثبت حضور بخش خصوصي در ستاد اجرايي دولت براي اصل 44

محمد زاهدي وفا در گفتگوبا خبرنگار اقتصادي مهر با تاكيد بر تحقق اهداف ابلاغيه بند (ج) اصل 44 قانون اساسي گفت : تامين و تحقق اهداف در زمان مورد نظر بستگي به سازوكارهاي به كار رفته براي انجام اين كار دارد؛ به عبارت ديگر تحقق اهداف بسته به سازوكارها، نسبي است .

وي در خصوص ديدگاه هاي مختلف دستگاه ها در مورد خصوصي سازي و تشكيل ستادهاي متعدد در اين خصوصي، اظهار داشت :اين اصل تمام اين ديدگاه ها را هماهنگ مي كند وستادي كه وظيفه انجام اين كار را برعهده خواهد داشت ، تمام امور دستگاه هاي مختلف را در اين خصوص هماهنگ خواهد كرد.

زاهدي وفا با اشاره به انتقال مالكيت از بخش دولتي به بخش خصوصي بيان كرد : با توجه به اين موضوع نظرات و پيشنهادات بخش خصوصي در اين ستاد بسيار مهم خواهد بود .

وي در خصوص زمينه هاي مورد نياز براي تحقق اهداف اصل 44 قانون اساسي گفت : تنها انجام يا خواست دولت براي تحقق اهداف اين اصل كافي نيست و فكر و ايده بخش خصوصي در اين زمينه بسيار موثر است .

معاون اقتصادي وزير امور اقتصادي و دارائي با اشاره به تجربيات دولت طي چند برنامه گذشته در مورد خصوصي سازي اظهار داشت : روندها و پيش بيني هاي برنامه هاي گذشته در مورد خصوصي سازي موفق نبوده ، اما با اين ابلاغيه بخش خصوصي بايد نقش موثر در اجراي اصل داشته باشد.

وي در پاسخ به اين سوال كه آيا بازار سرمايه ظرفيت 140 هزار ميليارد تومان از سهام شركت هاي دولتي را دارد، اظهار داشت : چنين نظري صحيح نيست و تحقق اهداف بستگي به ميزان نقدينگي در جامعه و پتانسيل هاي بخش خصوصي دارد اما سرعت آن بستگي به سازوكار هاي پيش بيني شده دارد .

زاهدي وفا با اظهار اميدواري از اينكه انجام اصل 44 قانون اساسي در كمتر از 10 سال زمان تحقق يابد، افزود: اگر وزير امور اقتصادي و دارائي تحقق انجام اين كار را 10 سال در نظر گرفته ، حداكثر زمان را بيان كرده است .

وي گفت : براي سرعت بخشيدن به كار در چارچوب تشكيلاتي كه در ستاد مطرح مي شود، بررسي پيشنهادات بخش هاي مختلف در دستور كار قرار خواهد گرفت.

زاهدي وفا در پاسخ به اين سوال كه آيا تصميم نهايي كه در مورد لايحه خصوصي سازي مبني بر بايگاني شدن اين لايحه ، گرفته شد، نتيجه بررسي معاونت اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارائي بود، گفت :با توجه به مطرح شدن اصل 44 و سهام عدالت و لازمه سرعت يافتن خصوصي سازي يا تغيير مالكيت فراگير ، چون در لايحه خصوصي سازي چنين مسائلي مطرح نبود ، لازم شد كه سازو كارهاي حقوقي با توجه به شرايط ، پيش بيني ، برنامه ريزي و اجرائي شود .