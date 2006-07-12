بهترين تيم شهرستاني ليگ برتر خواهيم شد / چند بازيكن بزرگ جذب مي كنيم

نادر دست نشان سرمربي تيم فوتبال مس كرمان در گفت و گوي اختصاصي با خبرنگار " مهر " با ابراز اميدواري به اولين حضور مقتدرانه تيمش در رقابتهاي ليگ برتر اظهارداشت: در ليگ برتر چندان هم بي تجربه نيستم چرا كه تنها سابقه مربيگري دراين رقابتها را در كارنامه خود كم دارم وگرنه بازيهاي زيادي را به عنوان بازيكن درسطح اول رقابتهاي فوتبال كشورانجام داده ام اما بازيهاي دوستانه اي كه درفصل قبل با سپاهان و ذوب آهن انجام داده ايم ، مس كرمان را با شرايط تيمهاي ليگ برتري تا حدودي آشنا كرده است.

وي تغيير شرايط روحي و رواني تيمش را براي حضور در ليگ برتر لازم دانست و افزود : خوشبختانه بازيكنانم به مرز خود باوري لازم رسيده اند و افزوده شدن بازيكنان مجرب و بزرگ ليگ برتري به جمع آنها قطعا شخصيت تيمي مس را بالاتر خواهد برد.

دست نشان ازاحتمال حضوربازيكنان خارجي درتركيب فصل آينده مس كرمان خبرداد و گفت : از تمامي 5 سهميه خود براي استفاده از بازيكنان ليگ برتري استفاده خواهيم كرد و اگر انتظاراتمان ازجذب بازيكنان داخلي برآورده نشود اقدام به جذب بازيكنان خارجي خواهيم نمود.

وي به درخشش بازيكنانش درليگ برتر فصل آينده ابراز اميدواري كرد و متذكرشد : با ورود به ليگ برتر 8 نفر از بازيكنان خود را درليست مازاد قرار داده ايم اما مطمئنم ديگر بازيكنان تيمم به چهره هاي خوبي در اين رقابتهاي دشوارمبدل خواهند شد.

سرمربي مس كرمان به شروع تمرينات تيمش از اوايل هفته آينده اشاره كرد و گفت : همچنين تمامي دستمزد با قيمانده بازيكنان از فصل قبل تا اواخرهمين هفته پرداخت خواهد شد.

وي تعهدات خود به باشگاه مس كرمان را علت اصلي پيوستن به نساجي قائم شهرذكر كرد و متذكرشد: ازچندي پيش مدير عامل نساجي شديدا خواهان بازگشتم به قائم شهرشده بود اما با يك بررسي اجمالي خواستم تا خود را درليگ برترهم محك بزنم.

دست نشان كه سابقه سرمربيگري پيام ارتباطات خراسان را نيز داراست درپاسخ به سوال خبرنگار "مهر" درخصوص علت مشكلات پيام وعدم صعودش به ليگ برتر ياد آورشد: پيام داراي تماشاگران خونگرمي است كه با 500 نفرجمعيت ، به اندازه 5000 نفر تيمشان را تشويق مي كنند اما ازلحظه اي كه پا به مشهد گذاشتم همه متفق القول براين عقيده بودند كه عده اي از مسئولان و پيشكسوتان تيم وهم چنين برخي ازمطبوعاتي هاي استان مايل به صعود اين تيم به ليگ برترنيستند و اين موضوع درمرحله پلي آف گريبانگيرتيم شد.

وي ازضعف مالي پست درحمايت ازپيام ارتباطات به عنوان يك نقطه سياه دراين تيم نام برد و گفت : با تمام زحماتي كه براي اين تيم كشيده ام اما هنوز مبلغ هنگفتي از دستمزدم را پرداخت نكرده اند و البته هنوزهم بابت آن هيچ گونه شكايتي به فدارسيون نبرده ام و ليكن معتقدم نفرين بازيكناني كه باشگاه به آنها مقروض است گريبانگيرشده و شرايط پيام روز به روز بحراني تر از قبل مي شود.

سرمربي اسبق پيام ارتباطات از دخالت مستقيم فائقي در كوچكترين امورباشگاه پيام پرده برداشت و متذكرشد: سال گذشته با اين كه مديرعامل از بنده خواست تا با تيم ديگري وارد مذاكره نشوم اما به يكباره اعلام شد كه فائقي مايل به ماندنم در پيام نيست و فراز كمالوند را به مديران باشگاه تحميل نمود.

وي افزود: با اين حال بنده به عنوان سرمربي مس كرمان در بازي آخر در برابر برق تهران كه حكم مرگ و زندگي را براي پيام داشت مردانه ظاهر شده و مانع از سقوط اين تيم به ليگ دسته دوم شديم.

سرمربي مس كرمان در خاتمه از وضعيت موجود در باشگاه مس كرمان ابراز خرسندي نمود و گفت : تمام اموراين باشگاه ها برنامه ريزي كامل انجام مي شود كه اميدوارم با ادامه همين روند درليگ برترهم به موفقيت هاي چشم گيري دست يابيم .

