نشست وزراي خارجه 1+5 در پاريس با موضوع هسته اي ايران / احتمال صدور يك بيانيه در پايان جلسه

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازخبرگزاري فرانسه، نشست امروز يك روز پس ازديدارعلي لاريجاني دبير شوراي عالي امنيت ملي ايران با خاوير سولانا مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا دربروكسل برگزار مي شود.

اين خبر مي افزايد : نشست پاريس امروز ساعت 14 به وقت گرينويچ در وزارت امور خارجه فرانسه برگزارخواهد شد .

فليپ دوست بلازي وزير امورخارجه فرانسه ميزبان كاندوليزا رايس وزير خارجه آمريكا ، مارگارت بكت وزير خارجه انگليس ، سرگئي لاوروف وزير خارجه روسيه ، فرانك والتراشتان ماير وزيرخارجه آلمان و ژانگ يسوي معاون وزير امور خارجه چين و همچنين خاوير سولانا مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا خواهد بود .

برخي منابع خبري مطلع نيزاعلام كرند دوست بلازي پس از پايان اين گفتگوها ، بيانيه اي را در اختيار مطبوعات قرارخواهد داد.

قدرتهاي غربي خواهان پاسخ سريع ايران به بسته پيشنهادي هستند كه در آن امتيازات اقتصادي و سياسي درازاي توقف غني سازي اورانيوم گنجانده شده است .



خاوير سولانا 6 ژوئن در سفري به تهران اين بسته را به دكترعلي لاريجاني تحويل داد . كشورهاي غربي ايران را تحت فشار قراردادند تا پيش از برگزاري اجلاس سران گروه هشت در سنت پترزبورگ به اين پيشنهادها پاسخ مثبت دهد، اما ايران نيز با تاكيد بر موضع خود اعلام كرد تا پيش از ماه مرداد پاسخ خود رااعلام نخواهد كرد .



آمريكا تهديد كرد:" در صورتي كه ايران اين پيشنهاد را رد كند، اين مسئله درشوراي امنيت مورد رسيدگي قرارخواهد گرفت ".



علي لاريجاني پس از مذاكرات روز گذشته هشدار داد :"حل موضوع هسته اي ايران، زمان بر است ". وي همچنين پيشنهادهاي هسته اي غرب را بسيار مناسب خواند، اما خاطرنشان كرد :"موضوع تعليق غني سازي اورانيوم يك مسئله اصلي است ".



دكتر محمود احمدي نژاد رئيس جمهوري ايران نيز اعلام كرده است فعاليت چرخه سوخت هسته اي ادامه خواهدداشت .



شون مك كورمك سخنگوي وزارت خارجه آمريكا درباره نشست امروز درپاريس خاطر نشان كرد :"يك موضع واحد در مذاكرات پاريس اتخاذ خواهند كرد.وي همچنين ادعا كرد :"به هيچ اختلافي در گروه 1+5 درباره چگونگي برخورد با ايران پي نبرده است ". روسيه و چين كه از حق وتو در شوراي امنيت سازمان ملل برخوردارهستند، با اعمال تحريم عليه ايران مخالف هستند .