۲۱ تیر ۱۳۸۵، ۱۱:۴۱

برانكو ايوانكوويچ :

علت ناكامي هاي ايران نبودم / اميدوارم همچنان سرمربي تيم ملي ايران باقي بمانم

سرمربي تيم ملي فوتبال كشورمان در رقابتهاي جام جهاني با انتقاد از مطبوعات ، ابراز اميدواري كرد همچنان هدايت اين تيم را برعهده داشته باشد.

به گزارش خبرنگار" مهر" در حاليكه تيم ملي فوتبال كشورمان در رقابتهاي جام جهاني با برانكو به نتايج قابل قبولي دست نيافته است اما اين مربي اظهار اميدواري كرده همچنان به فعاليبتش در اين تيم ادامه دهد.

برانكو ايوانكويچ كه با سايت كنفدراسيون فوتبال آسيا گفت و گو مي كرد درباره برنامه‌هاي آينده اش گفت : هفته آينده به تهران سفر مي‌كنم و اميدوارم كه به كارم در تيم ايران ادامه بدهم.  ادامه فعاليتم در اين تيم به مذاكراتم با مسئولين بستگي فدراسيون دارد.
وي ادامه داد: فكر مي كنم كه مقامات فوتبال ايران براي حضور در مرحله مقدماتي جام ملت هاي 2007 آسيا در پي يك سرمربي جديد هستند؛ اما اطلاعات دقيقي در اين زمينه ندارم.
برانكو در مورد  پيشنهادهاي جديدش گفت : چند پشنهاد در اختيار دارم اما هنوز با تيم ملي ايران تا آبان ماه قرارداد دارم و بايد تكليفم با فدراسيون روشن شود چرا كه اكنون نمي‌توانم با تيمي وارد مذاكره شوم.

برانكو ادامه داد: مردم ايران علاقه زيادي به فوتبال دارند. بنابراين براي موفقيت بيشتر مي‌توانند مربيان بزرگ جهان مانند اسون گوران اريكسون، سرمربي سابق تيم انگليس كه اين روزها مربي آزادي است را به خدمت بگيرند.
سرمربي 52 ساله درباره فعاليتش در ايران تاكيد كرد: هيچ مشكلي با مردم و فوتبال ايران ندارم. مي‌دانم كه مردم اين كشور از نتايج ضعيف ما در جام جهاني ناراحت هستند، ولي علت ها ناكامي ها من نبودم، بلكه رسانه‌ها اسباب ناكامي را در آلمان رقم زدند.

تيم ملي فوتبال كشورمان با هدايت برانكو در هجدهمين دوره مسابقات جام جهاني با كسب دو شكست و يك تساوي موفق به صعود از گروه خود نشد و با ناكامي جام را ترك كرد.
