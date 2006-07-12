"رويال" در روياي كاخ اليزه و "شيراك" در انديشه بازنشستگي

به گزارش خبرگزاري مهر، شيراك با اختياراتى كه داشت مي توانست در برابر راي پارلمان فرانسه شخصا تصميم گيري كند كه اين موضوع به اين حد براي وي دردسر ساز نشود. اين درحالي بود كه وي در ابتدا براي حمايت از نخست وزيرش كه طرح قانون جديد از ابتكارات وي بود، در برابر خواسته اتحاديه ها و دانشجويان ايستاد و اعتبار خود را نيز زير سوال برد.

اما در ادامه ديديم كه وي پس از به اوج رسيدن خشونت ها و اعتراضات دانشجويي تسليم شد و با قوانين پيشنهادي "دومينيك دوويلپن" مخالفت كرد زيرا در صورت ادامه بايد شخصا نخست وزير را بركنار مي كرد و يا وي را مجبور به استعفا مي نمود.

در انتخابات رياست جمهوري فرانسه كه سال آينده ميلادي برگزار مي شود، احتمالا شاهد تغييرات اساسي در راس قدرت اين كشور خواهيم بود. سوسياليست ها اميدوارند با ورود شخصيت محبوبي همچون "سگولن رويال" بتوانند برنده انتخابات باشند.

راست ها نيز كه اكنون با رقابت "نيكولا ساركوزي" رئيس حزب حاكم فرانسه "يو.ام.پ" و دو ويلپن براي رسيدن به سمت رياست جمهوري مواجه هستند و آنان نيز اميد زيادي براي پيروزي در انتخابات رياست جمهوري دارند.

رويال از چهره هاي نوظهورو مهم سوسياليست ها براي نامزدي انتخابات آتي رياست جمهوري به شمار مي رود.

در حالي كه تنها حدود يكسال از دوران رياست جمهوري شيراك باقي مانده است، در واقع اوضاع در اين كشور مطلقا به سود حكومت راستگراى اين كشور نيست. شيراك زماني كه انتخاب شد، با وعده از بين بردن مشكلات اجتماعى و اقتصادى به پيروزى رسيد، اما در پايان رياست جمهورى شيراك فرانسه با شديدترين بحران هاي اجتماعي و حتي سياسي در چند دهه گذشته روبرو شده است.

در اين ميان يك چهره محبوب در ميان جوانان فرانسه بيش از همه به چشم مي خورد. سگولن رويال به زبان ديگر ستاره محبوب دنياى سياست فرانسه است. او تابو‌ها را مي شكند، زن موفقى است و تا به حال وزير محيط زيست، آموزش و خانواده فرانسه بوده است.

به گزارش مهر، مادام رويال قصد دارد سال آينده بر كرسى رياست جمهورى تكيه زند. از"توركان كاراكورت" كارشناس ويژه موسسه "فريدريش ابرت" پاريس درباره وي مي گويد: او پديده اي ويژه است كه همه چيز را درخود جمع كرده، همه خصوصياتى كه جامعه امروز فرانسه از يك زن موفق و مدرن انتظار دارد.

وي در ادامه افزود: رويال با چنان سهولتى همه وظايف را با هم تركيب مي كند و از پس آنها برمي آيد كه اعجاب برانگيز است. سگولن رويال مادر است و زندگي زناشويي موفقي داشته و مهم تر از همه در سياست موفق بوده است.رويال با مسائلى سر وكار دارد كه در حال حاضر براى اذهان عمومى فرانسه اهميت دارند؛ محيط زيست، خانواده، كودكان و نوجوانان.

بيشتر افراد تيم تبليغاتى رويال زير 30 سال دارند.همه پرسي ها هم نشان مي دهند كه اين زن 52 ساله مردان پرقدرتي همچون "ژاك لانگ" وزير فرهنگ سابق و يا "دومينيك اشتراوس كن" وزير اقتصاد سابق را پشت سر گذاشته است.

كاراكورت خاطرنشان كرد: برگ برنده رويال سنتى نبودنش است. نقطه قدرت رويال استقلال اوست و اينكه آمادگى دارد قوانين و سنن كهنه را زيرپا بگذارد و تابوها را بشكند،چيزى كه براى مردمى كه از كليشه هاي دائمى راست و چپ خسته شده اند، اعتماد برانگيز است.



اسگولن رويال در ماجراهاي اعتراضات دانشجويي اقدامات دولت را خطرناك ارزيابي كرد و آن را سبب تحريك مردم دانست.

وي در منطقه تحت نفوذ خود قراردادهاى موسوم به "قرارداد اولين استخدام" را لغو كرد. رويال به تمام فرانسه سفر مي كند و موضوع سخنراني هايش حفظ ارزش ها و اتحاد اجتماعي است، اما بايد اين را هم گفت كه وي در بسيارى از زمينه ها هنوز برنامه اي ندارد و همين نيز به عنوان نقطه ضعف وي به شمار مي رود.

"فرانسو مايك مارتى" كارشناس فرانسوي علوم سياسى درباره وي مي گويد: براى رويال ساده نيست كه راه خود را باز كند. وي بايد دائما از خود دفاع كند، حملات را دفع كند و مهمتر ازهمه اعتماد اعضاى حزب خود يعنى حزب سوسياليست را جلب كند.

اين درحالي است كه براساس همه پرسي هاي صورت گرفته در فرانسه،رويال اعتماد مردم كشورش را جلب كرده وهمين موضوع هم سبب شده كه او دشمنان فراوانى پيدا كند، البته ظاهرا بيشتر دشمنان وي را مردان تشكيل مي دهند.

حال در اين برهه زماني كه شيراك به علت مشكلات جسماني و درگيري هاي حزبي به زحمت اين يك سال را نيز مي گذراند، رقبا براي كسب پست وي و ورود به كاخ اليزه تمام تلاش خود را مي كنند. بايد ديد كدام يك مي توانند بيشتر از ديگران اعتماد مردم فرانسه را جلب كند و به اين كاخ باشكوه راه يابد.