جمهوري اسلامي ايران براي عفت و كرامت زن ارزش بسياري قائل است/ زنان مسلمان پاره تن جهان اسلام هستند

به گزارش خبرنگار مهر، آيت الله محمد علي تسخيري دبير كل مجمع جهاني تقريب مذاهب اسلامي با اشاره به برگزار كنندگان نخستين همايش بين المللي حقوق و مسئوليتهاي زن در نظام اسلامي گفت: علاوه بر مركز امور زنان و خانواده و همچنين شوراي فرهنگي اجتماعي زنان، مجمع جهاني تقريب مذاهب اسلامي نيز در برگزاري اين همايش سهم دارد و علت سهيم بودن مجمع تقريب مذاهب اين است كه با امور اسلامي كه مهمترين آنها امور مربوط به نقش زنان در جهان اسلام و چالشهاي پيش روي آن است، مرتبط مي باشد .

دبير كل مجمع جهاني تقريب مذاهب اسلامي اهداف اين همايش را تبيين و ارائه عالمانه نقطه نظرات و ديدگاه هاي نظام اسلامي در مورد مسئوليتها و حقوق زن، بستر سازي و ايجاد شرايط و فضاي مناسب به منظور برقراري ارتباط دائمي زنان در جهان اسلام، تلاش براي تأسيس و تشكيل جبهه اي متحد براي مقابله با توطئه هاي استكبار جهاني در اين رابطه و دستيابي به متن حقوقي مترقي و جامعه در قالب "منشور بين المللي حقوق و مسئوليتهاي زن در نظام اسلامي " كه مورد توافق و تصويب زنان فرهيخته و صاحبنظر جهان اسلام و مجامع بين المللي مرتبط باشد را از مهمترين اهداف اين همايش عنوان كرد

وي در مورد ارائه يك منشور بين المللي در رابطه با عنوان همايش اظهار داشت: پيش نويس اين منشور در هفدهمين اجلاس مجمع فقه بين المللي ارائه و از متفكران خواسته شد نظر خود را در اين رابطه ابراز كنند كه آنها نيز از تدوين چنين منشوري استقبال كردند. از جمهوري اسلامي ايران نيز انتظار مي رفت كه چنين منشوري ارائه شود چرا كه بسياري از كشورهاي جهان اسلام سكولار بوده و زن را از نقش اجتماعي فعال محروم كرده اند. جمهوري اسلامي ايران عفت و كرامت زن را در نظر گرفته و از سوي ديگر براي وي سهمي قائل شده تا در ابعاد متعدد زندگي اجتماعي، سياسي و اقتصادي جامعه شركت كند.

آيت الله تسخيري با اشاره به سفرهاي اخيري كه براي حضور در همايشهاي بين المللي داشته استقبال متفكران براي شركت در اين اجلاس را بسيار چشمگير توصيف و ابراز اميدواري كرد كه چنين حركتهايي در جهان اسلام ادامه يابد.

دبير كل مجمع جهاني تقريب مذاهب اسلامي گفت: در فتوايي كه مجمع فقه جهاني 3 هفته قبل ارائه داد از جهان اسلام خواست در كنفرانسهاي اسلامي مربوط به زنان شركت كرده و موضعگيريهاي هماهنگي داشته باشند و به بررسي موضع رفع تبعيض عليه زنان بپردازند.

به گزارش خبرنگار "مهر" در ادامه اين نشستخبري دكتر طوبي كرماني رئيس هيئت علمي كنفرانس بين المللي حقوق و مسئوليتهاي زن در نظام اسلامي نيز گفت: اگر جهان اسلام با وجود حضرت محمد (ص) شكل مي گيرد و زهرا(س) پاره تن رسول الله (ص) است، زنان مسلمان را مي توان پاره تن جهان اسلام دانست.

وي با اشاره به استقبال چشمگير از اين همايش گفت: هيئت علمي تاكنون 230 مقاله از سوي فرهيختگان، نخبگان و متفكران داخل و خارج ايران دريافت كرده كه از اين تعداد 40 مقاله متعلق به متفكران خارجي است و 186 مقاله از سوي متفكران داخلي ارائه شده است.

دكتر كرماني با اشاره به تعيين هفت محور در فراخوان سه زبانه اين همايش گفت: اولين موضوع همايش بررسي مقام و جايگاه زن در نظام خلقت است و علي رغم اينكه تاكنون چنين موضوعي مورد بررسي قرار گرفته ، ضرورت طرح دوباره در اين همايش نيز حس مي شد.

بررسي مقام و جايگاه زن در نظام خلقت، حقوق و مسئوليتهاي فردي زن، حقوق و مسئوليتهاي زن در خانواده، تشكيل و تحكيم آن، حقوق و مسئوليتهاي مادي و معنوي زن و حمايت از مسئوليتهاي مادي، حقوق و مسئوليتهاي اجتماعي و بين الملي زن، شيوه هاي تأثيرگذاري جهاني زنان مسلمان، توسعه و فراگير و مستمر زنان برپايه ارزشهاي مذهبي و اخلاقي، حقوق و مسئوليتهاي سياسي زن در عرصه هاي ملي و بين المللي در رابطه با مسلمانان ساير كشورها برخي از موضوعات پيش بيني شده براي اين همايش است .

از ديگر موضوعات محوري همايش زن در نظام اسلامي مي توان به حقوق زنان اقليت مسلمان در كشورهاي غير اسلامي، حقوق انسان زن با توجه با مواد اعلاميه اسلامي حقوق بشر و تفاوت آن با اعلاميه جهاني حقوق بشر، تحليل علل و مباني مشكلات عمده زنان در كشورهاي مدرن در جهاني معاصر و چالشهاي پيش رو، تحليل و نقد مفاد كنوانسيونهاي مربوط به زنان به ويژه در كنفرانس جهاني زن در قاهره، پكن اشاره كرد.

در حاشيه كنفرانس بين المللي حقوق و مسئوليتهاي زن در نظام اسلامي نمايشگاه كتابي شامل انتشارات مجمع جهاني تقريب مذاهب اسلامي و كتابهايي درباره زن برگزار مي شود.

متفكران شركت كننده در اين همايش از كشورهاي اردن، امارات، پاكستان، تونس، عربستان، سوئيس، سوريه، عراق، كويت، لبنان، مصر، تايلند، فلسطين و كوزوو هستند كه طي روزهاي 24 و 25 تيرماه در سالن همايشهاي صدا و سيما حضور مي يابند.