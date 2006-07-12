هلاكت سه نظامي اسرائيلي در عمليات نيروهاي مقاومت لبنان / حزب الله بر ضرورت آزادي اسرا از زندانهاي صهيونيستي تاكيد كرد

به گزارش خبرگزاري مهر، شبكه تلويزيوني الجزيره قطر لحظاتي پيش با اعلام اين خبر افزود: در اين حملات هشت نظامي اسرائيلي نيز زخمي شده اند.

در همين حال، اين شبكه به نقل از بيانيه حزب الله لبنان گزارش داد: حزب الله لبنان دو نظامي اسرائيلي را براي مبادله با اسيران و بازداشت شدگان لبناني دربند در زندانهاي رژيم صهيونيستي به اسارت گرفته است.

در اين بيانيه آمده است كه مبارزان حزب الله لبنان در راستاي اجراي وعده خود براي آزاد كردن اسيران و بازداشت شدگان، دو نظامي اسرائيلي را ساعت 9 صبح به وقت محلي در مرز با فلسطين اشغالي اسير كردند و اين دو نظامي به محل امني انتقال يافته اند.

اين درحاليست كه سخنگوي نظامي ارتش رژيم صهيونيستي اعلام كرد كه نيروهاي اسرائيلي امروز چهارشنبه حمله هوايي و زميني را در پي اسارت دو نظامي ياد شده به خاك لبنان انجام داده اند و هواپيماهاي جنگي ارتش اين رژيم مناطق اطراف روستاهاي مرزي لبنان را بمباران كردند و پل ارتباطي "الزاريه" كه منطقه صور به نبطيه در جنوب لبنان را به هم متصل مي كند، منهدم كردند.

به گفته اين سخنگوي نظامي رژيم اشغالگر قدس؛ نيروهاي ارتش اين رژيم همچنين با واحدهاي توپخانه و تانك هاي خود به مناطق جنوب لبنان حمله كرده اند.

يك منبع ارتش رژيم صهيونيستي پيشتر گفته بود كه چند فروند موشك كاتيوشا و گلوله هاي خمپاره صبح امروز چهارشنبه به شمال فلسطين اشغالي اصابت كرده است.