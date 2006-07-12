هنگ دوچرخه سواران راه اندازي شد

به گزارش خبرگزاري مهر، خليل سپهر سبحاني با اعلام اين خبردرادامه افزود: هنگ دوچرخه سواري با هدف عمده تبليغ و ترويج برنامه هاي جشنواره تابستاني تهران و فعاليت و مشاركت نوجوانان و جوانان شهر تهران در ايام فراغت، راه اندازي شده است.

وي درباره نحوه اجرا شدن طرح هنگ دوچرخه سواري گفت: در قالب يك برنامه ورزشي و كار تيمي به طور هفتگي و هر بار از يك منطقه، از ميان نوجوانان و جواناني كه به عضويت باشگاه فلفل درآمده اند ، 100 نفر انتخاب مي شوند و جهت بازديد از 5 نقطه تاريخي و با عبور از مسيرهاي ديدني، سوار بر دوچرخه ، ركاب مي زنند.

سبحاني افزود: تمامي فرهنگسراها، خانه هاي فرهنگ و ساير مراكز تابعه سازمان فرهنگي هنري شهرداري، علاوه بر ارايه خدمات عادي، طي يكصد روز برپايي جشنواره تابستاني تهران، خدمات ويژه اي را در اختيار اعضاي باشگاه فلفل مي گذارند.

به گفته قائم مقام معاون فرهنگي سازمان، نوجوانان و جوانان تهراني پس از عضويت در باشگاه فلفل، بليط فرهنگسراي تابستاني توچال، پارك آبي آزادگان، محصولات و كالاهاي فرهنگي، نشريات و خبرنامه باشگاه را به طور رايگان دريافت خواهند كرد.

وي از برپايي فستيوال هنگ دوچرخه سواري با حضور كليه دوچرخه سواران خبر داد و تصريح كرد: همزمان با پايان يافتن يكصد روز جشنواره تابستاني طي برنامهاي سرگرم كننده اعضاي هنگ دوچرخه سواري براي حضور در فستيوال دوچرخه سواري ، در يك مكان گرد هم خواهند آمد.

سبحاني يادآور شد: تمامي نوجوانان و جوانان 11 تا 29 سال علاقمند سطح شهر تهران مي توانند ضمن مراجعه به يكي از فرهنگسراها و يا خانه هاي فرهنگ، با ارايه دو قطعه عكس 3 در 4 ، كپي صفحه اول شناسنامه و فرم تكميل شده عضويت، نسبت به عضويت در باشگاه فلفل اقدام كنند.

همچنين سايت www.felfelclub.comپاسخگوي علاقه مندان اينترنتي است.