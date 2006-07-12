بوش در مسئله تروريسم به عقب گام بر مي دارد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه نيويورك تايمز، جرج بوش در سالهاي گذشته بارها اعلام كرد كه مقابله با القاعده به هيچ جنگ ديگري شباهت ندارد و فقط قوانين خاص خود را دارد.

از سالها پيش در پي حملات 11 سپتامبر شرايطي ايجاد شد كه بوش به بهانه اينكه بايد با تروريسم مبارزه شود تا چنين اتفاقاتي بارديگر روي ندهد، بارها و بارها در موارد متعددي قوانين بين المللي را نقض كرد وهر بار به مردم آمريكا و افكار عمومي جهان اميدواري داد كه به زودي وضعيت امنيت و صلح در جهان بهترخواهد شد.

نيويورك تايمز نوشت : اما وعده هاي دولت آمريكا نه تنها عملي نشد، بلكه وضعيت امنيتي در آمريكا و برخي از كشورهاي جهان از آنچه بود، بدترنيز شد.

كارشناسان مسائل بين المللي چنين مسئله اي را گامي به عقب از سوي بوش مي دانند كه نظرسنجي ها نيز اخيرا آن را ثابت كرده اند.



ريچارد كان يكي از تاريخ دان هاي نظامي در دانشگاه كاروليناي شمالي در اين زمينه گفت: دولت آمريكا بايد لااقل از اين پس متوجه باشد كه لزوم تطبيق سياست ها با قوانين بين المللي را در سالهاي گذشته فراموش كرده است وعلت اصلي ناكامي در مبارزه با تروريسم و از دست دادن محبوبيت در جهان نيز همين موضوع بوده است.

مدتي است نظرسنجي ها در داخل و خارج از آمريكا به شدت تنفر از بوش را نشان مي دهند.