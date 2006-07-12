به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر به نقل از پايگاه خبري فولاد خاورميانه، كنسرسيومي متشكل از شركتهاي آلماني و ايتاليايي، يك شركت ايراني و يك بانك سوئيسي در شركت فولاد مباركه سرمايهگذاري ميكنند.
اين سرمايهگذاري به سرمايهگذاري 300 ميليون يورويي كنسرسيوم فوق كه قرارداد آن شش سال پيش منعقد شد، مربوط است.
محمد رجايي مديرعامل شركت فولاد مباركه در اين باره ميگويد: در قرارداد ميان شركت فولاد مباركه و كنسرسيوم فوق آمده است كه در صورت توافق دو طرف، ميتوان 25 درصد سود پروژه را به سرمايهگذاريهاي جديد اختصاص داد.
به گفته وي، كنسرسيوم فوق توافق كرده است كه 80 ميليون يورو به ارتقاي عوامل زيست محيطي، كيفي، و مصرف انرژي فولاد مباركه اختصاص دهد.
رجايي همچنين ميافزايد: مجوزهاي لازم براي اين سرمايهگذاري از مراجع ذيربط گرفته شده و طي دو سه ماه آينده اجرايي خواهد شد.
