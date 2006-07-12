عضويت دائم آلمان در شوراي امنيت مشاركت بين المللي را افزايش مي دهد

به گزارش خبرگزاري مهر به نوشته روزنامه فولكز اشتيمه، شرايط ايده آل براي آلمان در صحنه جامعه بين الملل زماني پيش مي آيد كه به اعضاي دائم شوراي امنيت سازمان ملل ملحق شود.

سفر اخير " كوفي عنان " دبير كل سازمان ملل به آلمان و ديدار با " آنجلا مركل " صدراعظم اين كشور بار ديگر صحنه سياسي آلمان را به سمت برخورداري از كرسي دائم شوراي امنيت معطوف داشت .

اين روزنامه در ادامه نوشت : آلمان در دوره عضويت خود در سازمان اقدامات قابل توجهي را در راستاي جلب نظر مقامهاي ارشد اين نهاد بين المللي انجام داده است .

"عنان" روز گذشته در كنار "مركل "، مجتمع سازمانهاي وابسته به سازمان ملل را در بن افتتاح كرد .

بر اساس گزارش هاي رسيده، محور اصلي فعاليتهاي مجتمع سازمانهاي وابسته به سازمان ملل حفاظت از محيط زيست و اقدامات امنيتي اعلام شده است .

دبيركل سازمان ملل در اين سفر بار ديگر بر لزوم اعمال اصلاحات تاكيد كرد كه مورد توجه صدراعظم آلمان نيز قرار گرفت .

فولكز اشتيمه افزود : عضويت آلمان در شوراي امنيت سازمان ملل مي تواند روند رو به مثبتي را در عرصه مشاركتهاي بين المللي به نمايش بگذارد .

آلمان كه پيش از اين آمادگي خود را در كنار كشورهاي ژاپن ، هند و برزيل براي برخورداري از عضويت دائم شوراي امنيت سازمان ملل اعلام كرده ،همواره با پاره اي مخالفتها و موافقتها روبرو بوده است .

دبير كل سازمان ملل معتقد است كه برلين بايد براي دستيابي به هدف ديرينه خود يعني عضويت دائم در شوراي امنيت سازمان ملل بايد مشاركت بيشتري در عرصه مسائل بين المللي از خود نشان دهد .

اين در حالي است كه برخي از اعضاي دائم شوراي امنيت سازمان ملل از جمله چين ، آمريكا و روسيه با برخي از موارد اصلاحي مطرح شده از سوي عنان مخالفت كرده و آنها را غير ضروري خواندند . از جمله اين موارد مي توان به مخالف اعضاي نام برده شده با افزايش شمار اعضاي دائم شوراي امنيت سازمان ملل نام برد .

در پايان اين نوشتار مي خوانيم : اگر چه برلين در برخي موارد به حمايتهاي واشنگتن در پيوستن به شوراي امنيت اميدوار است ، اما گاهي اوقات نيز با كارشكني هايي از سوي اين كشور روبرو است .