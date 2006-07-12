غرب بايد براي ايران اعتماد سازي كند / پيش شرطهاي غرب سبب بروز مشكل در مذاكرات هسته اي شده است

به گزارش خبرگزاري مهر، روزنامه نيويورك تايمز در تحليلي نوشت : پنج هفته پس از آنكه قدرت هاي بزرگ جهان انگيزه هايي سياسي و اقتصادي را به ايران پيشنهاد كردند تا در قبال آنها برنامه هسته اي خود را متوقف نمايد، ايران هنوز اين پيشنهاد ها را قبول نكرده و يا حتي رد هم نكرده است. ايران حتي تاريخ مشخصي را هم براي اعلام پاسخ خود به اين پيشنهادها اعلام نكرده است (بر خلاف ادعاي اين روزنامه، ايران اعلام كرده است تا پايان مرداد به اين پيشنهاد پاسخ مي دهد)و همين موضوع سبب عصبانيت برخي از كشورها از جمله آمريكا شده است.

نيويورك تايمز در ادامه با بيان اينكه، ايران چنين درخواستي را از سوي غرب پيش شرطي غيرواقعي براي گفتگوها مي داند، آورده است: در واقع روز گذشته لاريجاني و سولانا در بروكسل فقط درباره گذشته ها صحبت كردند. آنان بارديگر از انتظارات خود سخن گفتند و در نهايت نتيجه مشخصي دريافت نكردند و مي توان گفت بارديگر گفتگوهاي ايران و اروپا به بن بست رسيده است.

اين روزنامه آمريكايي نوشت : غرب با پيش شرطي كه براي ايران قرار داده، در واقع سبب شده است كه گفتگوها همواره در چارچوب گفتگوهايي كه بايد انجام شود، نباشد و هنوز در مورد موضوع اصلي سخني به ميان نيامده است.

اين روزنامه در ادامه آورده است : يكي ديگر از مشكلات درباره گفتگوهاي هسته اي در مورد برنامه هسته اي ايران اين است كه تهران به اندازه كافي به غرب اعتماد ندارد و در واقع اين اعتماد سازي به خوبي انجام نشده است، زيرا ايران ترديد دارد كه آيا در قبال توقف برنامه هسته اي، غرب واقعا انگيزه هايي را كه از آنها صحبت كرده، ارائه خواهد كرد يا نه. تهران خواهان نوعي تضمين از طرف غرب است كه واقعا انگيزه هاي پيشنهاد شده ، اجرايي شود.

امروز نيز در گفتگوهايي كه ميان وزراي خارجه آمريكا و فرانسه و انگليس و آلمان و روسيه در پاريس صورت مي گيرد، سولانا نيز حضور خواهد داشت و آنان قصد دارند درباره گام هايي كه بايد از اين پس در مورد ايران برداشته شود، صحبت كنند.