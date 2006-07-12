۲۱ تیر ۱۳۸۵، ۱۲:۴۶

وزير امور خارجه روسيه :

ايران بايد هر چه زودتر مذاكرات هسته اي را آغاز كند

وزير امورخارجه روسيه امروز اعلام كرد كه ايران بايد هر چه زودتر مذاكرات درباره پيشنهادهاي هسته اي غرب را آغاز كند .

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازخبرگزاري فرانسه، سرگئي لاوروف خاطرنشان كرد:"شش كشور معامله اي را به ايران پيشنهاد كرد كه لازم است مذاكرات برپايه اين پيشنهادها هرچه زودتر آغاز شود ".

وزراي خارجه گروه 1+5 امروز در پاريس گردهم خواهند آمد تا جبهه واحدي را درباره موضوع هسته اي ايران ايجاد كنند.

ولاديمير پوتين رئيس جمهوري روسيه نيز با درخواست از ايران براي پذيرش پيشنهادهاي غرب و آغاز مذاكرات پيش از اجلاس سران گروه هشت در عين حال تصريح كرده بود كه ايران براي اين مسئله به زمان نياز دارد.

پوتين گفته بود:"ما بسيار مايل هستيم كه آنها (ايرانيها) پيش از برگزاري اجلاس سران گروه هشت در سنت پترزبورگ، مذاكرات را آغاز كنند."

پنج كشور دارنده حق وتو و آلمان به ايران پيشنهادهاي هسته اي در ازاي توقف برنامه غني سازي ارائه داده اند و منتظر پاسخ ايران هستند.

