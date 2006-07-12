انتصاب معاون آموزش سازمان عقيدتي سياسي ارتش

به گزارش خبرگزاري "مهر"، ايجاد تحولات بنيادين و نو آوري وخلاقيت درامر آموزش عقيدتي سياسي نيروهاي سرافراز ارتش جمهوري اسلامي ايران در بخشي از اين حكم مورد تاكيد قرار گرفته است.

حجت الاسلام دكتر ثابت درحال حاضر عضو انجمن اقتصاد اسلامي حوزه علميه قم و آموزش عالي كل كشور، عضو هيات علمي و مديرگروه اقتصاد مركز جهاني علوم اسلامي، عضو گروه اقتصاد موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) است.

گفتني است، دكتر ثابت پيش از اين، رياست عقيدتي سياسي دانشكده فرماندهي و ستاد ارتش ( دافوس ) را برعهده داشته است. وي همچنين داراي سوابق اجرايي در مديريت اداره گزينش اساتيد معارف نهاد مقام معظم رهبري دردانشگاهها و مديريت كل اداره سنجش و پذيرش مركز جهاني علوم اسلامي مي باشد.