چين و روسيه در موضوع هسته اي ايران با غرب همراه نيستند

به گزارش خبرگزاري مهر، در اين تحليل با اشاره به نشست روز گذشته علي لاريجاني دبير شوراي امنيت ملي ايران و خاوير سولانا مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا در بروكسل آمده است : ايران از ارائه پاسخ به پيشنهاد گروه 1+5 در مهلت مقرر خودداري كرد و اين مسئله در نشست گروه هشت در روسيه مطرح خواهد شد.

به نوشته اين تحليل، پس از ديدار لاريجاني با سولانا ديپلماتهاي غربي گفتند كه ايران در اين نشست هيچ موضوع و مطلبي را ارائه نداده است، در حالي كه لاريجاني خواستار زمان بيشتري شده است.

در ادامه اين روزنامه، با اشاره به تمايل اروپا و آمريكا براي دريافت پاسخ پيش از نشست سران گروه هشت از 15 تا 17 جولاي( 24 تا 26 تير) نوشت : تهران 22 آگوست (31 مرداد) را براي اين كار اعلام كرده است به همين سبب وزراي خارچه گروه 1+5 امروز در نشست خود در پاريس درصدد برداشتن گامي بعدي هستند.

اين روزنامه با اشاره به تحريم افزود: در رابطه با گام بعدي، اما غرب تاكنون نتوانسته است روسيه و چين را براي اعمال تحريمها با خود همراه كند.

ديپلماتهاي اروپايي در ارزيابي خود از نشست روز گذشته، آن را مقدمه اي بر نشست امروز وزراي خارجه گروه 1+5 ارزيابي مي كنند.

يك مقام انگليسي همچنين از اينكه در موضع تهران به ويژه در زمينه غني سازي و تعليق آن هيچگونه انعطافي ديده نشده، ابراز نارضايتي كرده است.

ايران اعلام كرده است كه پيشنهادي كه سولانا در 6 ژوئن آن را به نمايندگي از پنج عضو دائم شوراي امينت به علاوه آلمان به ايران ارائه داد داراي ابهاماتي است كه بايد برطرف شود.

گرچه غرب خواستار پاسخي هرچند اوليه از سوي تهران در نشست روز گذشته لاريجاني با سولانا بود، اما يك ديپلمات كه نامي از وي برده نشده است به خبرگزاري فرانسه از اختلاف طرفين درباره غني سازي خبر داد.

وي همچنين گفته است كه سولانا قادر به پاسخ به تمام ابهاماتي كه از سوي ايران درباره پيشنهاد مطرح شده، نيست و نياز دارد تا اختياراتي از سوي گروه 1+5 به وي داده شود.

اين در حاليست كه "كريستينا گالاچ" سخنگوي سولانا ادعا كرد: اروپا به همه ابهامات پاسخ داده است و ديگر سؤالي دراين مورد نيست.