عضو انجمن قلم سفر دولت به آذربايجان شرقي را مكتوب مي كند

به گزارش خبرنگار فرهنگ و ادب مهر ، پيشتر نيز نويسندگاني چون : محمد علي گوديني ، حميد هنرجو ، محمد علي قدمي ، استاد حسن معمار و ...، رئيس جمهوري و دولت را در سفر به استانهاي مختلف كشور با نوشتن سفرنامه همراهي كرده اند .



محمد عزيزي " نسيم " از اعضاي انجمن قلم ايران و نويسندگان آذري زباني است كه با منطقه و ويژگي هاي جغرافيايي و بومي آن آشنايي دارد و انتخاب وي از سوي انجمن براي حضور در آذربايجان شرقي با اين استدلال صورت گرفته است .



بنا به قرار معلوم در آينده اي نه چندان دور ، مجموعه سفرنامه هاي نويسندگان معاصركه محصول رهيافت ها و مشاهدات آنان ازحضور دكتر محمود احمدي نژاد در استانهاي مختلف كشور و ديدار با اقشار مختلف مردم است ، با مديريت علمي انجمن قلم ايران و نظارت مديريت اسناد نهاد رياست جمهوري منتشر خواهد شد .



همراهي " نويسندگان " با دولت در سفرهاي استاني و ثبت مشاهدات ، حاشيه ها و ... از ابتكارات انجمن قلم ايران است ، قطعا انتشار و انعكاس بي كم و كاست رهيافت هاي اهل قلم به عنوان طيفي از اهالي فرهنگ از اين سفرها ، نوعي اطلاع رساني فرهنگي از حضور دولت در مناطق مختلف كشور را براي مخاطب به همراه دارد .





