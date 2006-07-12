۲۱ تیر ۱۳۸۵، ۱۲:۳۳

در قالب ادبي " سفرنامه " ؛

عضو انجمن قلم سفر دولت به آذربايجان شرقي را مكتوب مي كند

محمد عزيزي " نسيم " داستان نويس و عضو انجمن قلم ايران ، همراه با رئيس جمهوري و هيات همراه در آذربايجان شرقي به سر مي برد .

به گزارش خبرنگار فرهنگ و ادب مهر ، پيشتر نيز نويسندگاني چون : محمد علي گوديني ، حميد هنرجو ، محمد علي قدمي ، استاد حسن معمار و ...،  رئيس جمهوري و دولت را در سفر به استانهاي مختلف كشور با نوشتن سفرنامه همراهي كرده اند .  

محمد عزيزي " نسيم " از اعضاي انجمن قلم ايران و نويسندگان آذري زباني است كه با منطقه و ويژگي هاي جغرافيايي و بومي آن آشنايي دارد و انتخاب وي از سوي انجمن براي حضور در آذربايجان شرقي با اين استدلال صورت گرفته است .

بنا به قرار معلوم در آينده اي نه چندان دور ، مجموعه سفرنامه هاي نويسندگان معاصركه محصول رهيافت ها و مشاهدات آنان ازحضور دكتر محمود احمدي نژاد در استانهاي مختلف كشور و ديدار با اقشار مختلف مردم است ، با مديريت علمي انجمن قلم ايران و نظارت مديريت اسناد نهاد رياست جمهوري منتشر خواهد شد .

همراهي " نويسندگان " با دولت در سفرهاي استاني و ثبت مشاهدات ، حاشيه ها و ... از ابتكارات انجمن قلم ايران است ، قطعا انتشار و انعكاس بي كم و كاست رهيافت هاي اهل قلم به عنوان طيفي از اهالي فرهنگ از اين سفرها ، نوعي اطلاع رساني فرهنگي از حضور دولت در مناطق مختلف كشور را براي مخاطب به همراه دارد .  

