۲۱ تیر ۱۳۸۵، ۱۳:۲۰

كنگره ادبي هنري " رسول مهر " برگزار مي شود

كنگره ادبي هنري " رسول مهر " در رشته هاي مختلف ادبي و هنري در استان فارس برگزار خواهد شد .

به گزارش خبرنگار فرهنگ و ادب مهر ، كنگره ادبي و هنري " رسول مهر " با محوريت شخصيت حضرت رسول (ص) در رشته هاي مختلف هنري از جمله شعر ، داستانك و پيام كوتاه برگزار مي شود .

مهلت ارسال آثارتا 15 مرداد ماه است و در هر بخش يك اثر برگزيده اعلام خواهد شد ، همچنين يك نفر به عنوان استعداد جوان وبرگزيده معرفي و يك اثر به عنوان برترين اثر ادبي هنري به مفهوم مطلق كلمه برگزيده خواهد شد .

مراسم اختتاميه روز سي و يكم مرداد ماه مصادف با مبعث حضرت رسول اكرم (ص) در سينما ايران واقع در استان فارس برگزار مي شود .

