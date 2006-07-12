به گزارش خبرنگار "مهر"، متن اين تئاتر تلويزيوني را زهرا رفيعي گيلوايي نوشته، مهتاج نجومي، حسين عاطفي، فهيمه امن زاده، حافظ آهي، كيميا مكاري و حامد حامدي خواه در آن بازي مي كنند و غلامرضا حامدي خواه هم تهيه كننده اين تله تئاتر است.



"سفر به گمسك" داستان زوج جواني است كه در انديشه آرمانشهر خود "گمسك" هستند. آنها براي رفتن به اين شهر بار سفر مي بندد و سوار قطار مي شوند. اما در بين راه براي انجام كاري پياده مي شوند و از قطار جا مي مانند. حالا آنها مجبورند تمام عمر خود را در يك دهكده دورافتاده بگذرانند. مرد همواره در انديشه رفتن و رسيدن به گمسك است، اما زن آرزوها و خوشبختي هايش را در همان دهكده دورافتاده جستجو مي كند و همين موجب مي شود آرمانشهر خود را در همان دهكده بيابد.



مسعود زمردنيا، محسن عزيزكندي و رضا فراهاني تصويربرداران، مجيد ميرزايي صدابردار، منوچهر شجاع طراح صحنه، پريدخت عابديني طراح لباس، بيژن صمصامي كارگردان تلويزيوني و رضا رادمنش چهره پردازي اين تئاتر تلويزيوني را انجام مي دهند.



تله تئاتر "سفر به گمسك" در گروه ادب و هنر شبكه چهار سيما توليد و براي پخش در قالب 3 قسمت 45 دقيقه آماده شده است.