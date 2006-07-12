مجتمع آموزش عالي مراغه رديف بودجه مستقل ندارد / فضاي فرهنگي و ورزشي مجتمع آموزش عالي مراغه صفر است

دكتر "غلامرضا حجتي" - رئيس مجتمع آموزش عالي مراغه در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي مهر با بيان اين مطلب افزود: خواسته اصلي مجتمع آموزش عالي مراغه از هيأت دولت اين است كه در متمم بودجه سال 85 كه در شهريور ماه بسته مي شود براي مجتمع آموزش عالي مراغه رديف مستقلي درنظر بگيرد.

وي افزود: مجتمع آموزش عالي مراغه پروژه اي در دست ساخت دارد كه 15 سال است آغاز شده ولي هنوز به اتمام نرسيده است و اين نقص به سازمان مديريت و برنامه ريزي بازمي گردد. بايد بررسي شود كه چرا يك پروژه عمراني 15 سال طول مي كشد و هنوز هم تمام نشده است. ضمن اينكه هنوز 30 ميليارد ريال نياز دارد تا به اتمام برسد.

رئيس مجتمع آموزش عالي مراغه اختصاص اعتبارات براي توسعه فضاي آموزشي و خوابگاهي و فرهنگي اين مجتمع را ضروري دانست و گفت: "فضاي ورزشي و فرهنگي مجتمع آموزش عالي مراغه برابر صفر مطلق است."

به گزارش مهر، خواسته هاي مردم مراغه از رئيس جمهور در 13 بند ارائه شد كه 4 بند آن در خصوص آموزش عالي در مراغه بود. مردم از رئيس جمهور در خصوص ارتقاي مجتمع آموزش عالي مراغه به دانشگاه اوحدي مراغه اي و ارتقاي دانشكده پرستاري مراغه به دانشگاه علوم پزشكي و راه اندازي دانشكده نجوم مراغه درخواست كردند كه رئيس جمهور نيز قول رسيدگي داد.