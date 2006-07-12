دولت به تامين آب شرب و كشاورزي مرند سرعت مي دهد / سهم تسهيلات اشتغالزايي استان را به اندازه همت جوانان بالا مي بريم

به گزارش خبرنگار اعزامي "مهر" به آذربايجان شرقي، محمود احمدي نژاد پيش از ظهر امروز در اجتماع پرشور مردم مرند، راه نزول بركت در همه زمينه ها از جمله در كشاورزي، صنعت و معيشت را تقوي الهي دانست و گفت: ملت ايران شايسته برخورداري از جامعه اي متعالي و قدرتمند است و توكل به خدا، عدالت، مجاهدت و وحدت نيز از رموز موفقيت مردم براي ساختن اين جامعه است.

احمدي نژاد، عدالت را محور و روح حاكم بر جامعه اسلامي دانست و با تاكيد بر اينكه دولت بايد فعاليت هاي عمراني را توسعه دهد اظهار داشت: بودجه عمراني سال 85 شهرستان مرند 80 درصد افزايش يافته و مسئولان محلي بايد بودجه هاي عمراني را به سرعت هزينه كنند تا فعاليت هاي عمراني رواج يابد.

وي تاكيد كرد: سهم استان و شهرستان براي تحصيلات اشتغالزايي را در جلسه هيات دولت به اندازه همت جوانان بالا خواهيم برد.

رئيس جمهور پشتيباني و تسريع در تامين آب كشاورزي و شرب شهرستان، تجهيز و راه اندازي كارخانه لامپ تصويري، مطالعات احداث بيمارستان، تاسيس مركز آموزش فني و حرفه اي و ساخت مجتمع ورزشي مجهز براي دختران و پسران را از جمله برخي برنامه هاي دولت براي شهرستان مرند برشمرد.