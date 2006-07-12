اتحاديه اروپا خواستار پاسخ سريع ايران به پيشنهادهاي هسته اي غرب شد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، اركي تئو ميوجا Erkki Tuomioja وزيرامور خارجه فنلاند كه كشورش هم اكنون رياست دوره اي اتحاديه اروپا را برعهده دارد به اعضاي پارلمان اروپا در بروكسل گفت :"ما ازايران مي خواهيم يك پاسخ مثبت سريع ارائه دهد" .



وي در كميته امور خارجه پارلمان اروپا افزود :"اگر ايران آماده مصالحه نباشد، ما مجبور خواهيم شد اين روند را در سطح شوراي امنيت سازمان ملل ادامه دهيم ".

اظهارات وزيرامور خارجه فنلاند زماني صورت مي گيرد كه وزيران امورخارجه كشورهاي گروه 1+5 امروز در پاريس درباره موضوع هسته اي ايران گفتگو خواهند كرد .



قدرتهاي غربي خواهان پاسخ سريع ايران به بسته پيشنهادي هستند كه در آن امتيازات اقتصادي و سياسي درازاي توقف غني سازي اورانيوم گنجانده شده است .



خاوير سولانا 6 ژوئن در سفري به تهران اين بسته را به دكترعلي لاريجاني تحويل داد.كشورهاي غربي ايران را تحت فشار قرار دادند تا پيش از برگزاري اجلاس سران گروه هشت در سنت پترزبورگ به اين پيشنهادها پاسخ مثبت دهد، اما ايران نيز با تاكيد بر موضع خود اعلام كرد تا پيش از پايان ماه مرداد پاسخ خود را اعلام نخواهد كرد .



آمريكا تهديد كرده است:" در صورتي كه ايران اين پيشنهاد را رد كند، اين مسئله درشوراي امنيت مورد رسيدگي قرارخواهد گرفت ".



سرگئي لاوروف وزير امور خارجه روسيه نيزامروزازايران خواست هرچه زودتر مذاكرات درباره پيشنهادهاي هسته اي غرب را بپذيرد.