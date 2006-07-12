نگارگري هنري ملي و اصيل است

علي اصغر تجويدي كه اخيرا در گالري كمال الدين بهزاد به برگزاري يك نمايشگاه انفرادي از آثار خود پرداخته در گفتگو با خبرنگار "مهر" گفت: "مينياتورهمواره به شاخه اي از نقاشي تعلق داشته و از ديرباز در خدمت شعر و ادبيات بوده و با ادبيات پيوند عميقي داشته است. در واقع نگارگري همواره با مضامين ملي مورد استفاده قرار مي گرفته است."

اين مدرس و هنرمند نگارگر افزود: "من به شخصه در اين نمايشگاه روي مضاميني چون فرهنگ باستان، اسطوره هاي ايراني، جشن هاي ملي مثل جشن آبريزگان و نوروز در تخت جمشيد كار كرده ام. در واقع سعي كردم با استفاده از تكنيك هاي كاربردي در نگارگري سنت هاي فراموش شده مان را احياء كنم. البته در اين آثار مخاطب تنها نگارگري صرف را نمي بيند بلكه آميزه اي از نقاشي، نگارگري، تاريخ و اسطوره در اين آثار تصوير شده اند."

تجويدي درباره نوآوري در نگارگري ايراني گفت: "نگارگري ايراني همواره سيالي مخصوص به خود را داشته و آن بعدنمايي كه در آثار اروپايي ها وجود دارد در نگارگري يافت نمي شود. به اين ترتيب اگر قواعد صحيحي در اين هنر رعايت شود مي توان از نگارگري در اشكال نو استفاده كرد. منتهي همان طور كه اشاره كردم مشروط به اينكه المان هاي موجود در قالب هاي نگارگري گنجانده شوند. يعني نمي توان از عناصر غيرايراني در نگارگري استفاده كرد. زيرا نگارگري بايد در چارچوب هاي سنتي ارائه شود."

اين مدرس دانشگاه درباره كمرنگ شدن هنر نگارگري نيز تصريح كرد: "پيدايش هنر نو در قرن بيستم و بي توجهي هنرمندان كه روي آوردن به نگارگري را برابر واپسگرايي مي دانند در اين امر بي تاثير نبوده است. در حالي كه هنر نگارگري ماندگار است و اصالت هاي سنتي و ملي خود را حفظ كرده است. نگارگري اصولا وابسته به مطالعه، انديشه و رياضت است و جوانان امروز با شتابزدگي قصد دارند به اين حيطه دست يابند. شناخت نگارگري در درجه اول به شناخت فرهنگ برمي گردد."

علي اصغر تجويدي در سال 1327 در فسا به دنيا آمد. وي فارغ التحصيل رشته مجسمه سازي از دانشكده هنرهاي زيبا تهران و نزديك به چهل است به فعاليت در حيطه نگارگري مشغول و نمايشگاههاي متعددي برپا كرده است. نمايشگاه آثار نگارگري تجويدي روز شنبه در گالري بهزاد افتتاح مي شود و 10 روز در اين مكان ادامه خواهد داشت. مخاطبان مي توانند براي بازديد از اين آثار به بلوار كشاورز، نبش خيابان 16 آذر، گالري بهزاد مراجعه كنند. ساعت بازديد براي دوستداران نگارگري و مينياتور 10 صبح تا هشت شب است.