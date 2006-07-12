مجلس به تحقيق و تفحص از عملكرد دبيرخانه مناطق آزاد راي داد

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني امروز به درخواست 55 نفر از نمايندگان مجلس طرح تحقيق و تفحص از مناطق آزاد را با 123 راي موافق ، 14 راي مخالف و 7 راي ممتنع تصويب كردند.

اين طرح پيشتر در كميسيون اقتصادي به تصويب رسيده بود .

كاظم دلخوش مخبركميسيون اقتصادي در توجيه اين در خواست از طرف تعدادي از نمايندگان مجلس گفت: نمايندگان در خواست كننده اين تحقيق و تفحص اعلام كردند كه اهداف تشكيل مناطق آزاد در توسعه ، صادرات ، جذب سرمايه گذاري خارجي ، ايجاد اشتغال و رونق اقتصادي جامعه بوده است در حالي كه در حال حاضر اين مناطق تبديل به مناطق وارداتي شدند كه مديران آن نيز اين امر را قبول ندارند.

وي گفت: با طرح اين موضوع ؛ كميسيون اقتصادي به اتفاق آرا به اين تحقيق و تفحص راي مثبت داد و هم اكنون از نمايندگان مجلس هم مي خواهيم به اين درخواست راي مثبت دهند.

دلخوش در خصوص محورهاي اين تحقيق و تفحص توضيح داد : بررسي تطبيقي عملكرد دستگاههاي نامبرده با اهداف تاسيس و مصوبات مجلس شوراي اسلامي ، بررسي و ارزيابي عملكرد اداري شامل نظامات اداري ، مديريتي ، عزل و نصب ها جذب و آموزش و سازماندهي نيروي انساني ، رضايتمندي درون سازماني و برون سازماني و تطبيق عملكرد با مقررات قانوني و بررسي و ارزيابي عملكرد مالي و در آمدها و هزينه ها و تراز ، جذب سرمايه و سرمايه گذاران داخلي و خارجي واردات ، صادرات و نحوه هزينه كردن منابع اعتباري از محور هاي اصلي اين تحقيق و تفحص است .



مخبر كميسيون اقتصادي همچنين ارزيابي قيمت تمام شده پروژه هاي عمراني و زير بنايي ، عملكرد بررسي عملكرد مديريتي شامل هدف گذاريها ، سياستها ، روشها برنامه ها و اقدامات اجرايي و بررسي و ارزيابي سيتم بانكي ، گمركات ، اسكله ها ، پايانه همچنين بررسي وارزيابي مسائل فرهنگي و نظامات ارزش و انقلابي و اسلامي مناطق آزاد را از ديگر محور هاي اين طرح برشمرد .