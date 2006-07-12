  1. سیاست
  2. سایر
۲۱ تیر ۱۳۸۵، ۱۳:۲۰

مجلس به تحقيق و تفحص از عملكرد دبيرخانه مناطق آزاد راي داد

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به تحقيق و تفحص از عملكرد دبيرخانه مناطق آزاد و سازمانهاي مناطق آزاد كشور راي مثبت دادند.

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني امروز به درخواست 55 نفر از نمايندگان مجلس  طرح  تحقيق و تفحص از مناطق آزاد را با 123 راي موافق ، 14 راي مخالف و 7 راي ممتنع تصويب كردند.

اين طرح پيشتر در كميسيون اقتصادي به تصويب رسيده بود .

كاظم دلخوش مخبركميسيون اقتصادي در توجيه اين در خواست از طرف تعدادي از نمايندگان مجلس گفت: نمايندگان در خواست كننده اين تحقيق و تفحص اعلام كردند كه اهداف تشكيل مناطق آزاد در توسعه ، صادرات ، جذب سرمايه گذاري خارجي ، ايجاد اشتغال و رونق اقتصادي جامعه بوده است در حالي كه در حال حاضر اين مناطق تبديل به مناطق وارداتي شدند كه مديران آن نيز اين امر را قبول ندارند.

وي گفت: با طرح اين موضوع ؛ كميسيون اقتصادي به اتفاق آرا به اين تحقيق و تفحص راي مثبت داد و هم اكنون از نمايندگان مجلس هم مي خواهيم به اين درخواست راي مثبت دهند.

 دلخوش  در خصوص محورهاي اين تحقيق و تفحص توضيح داد :  بررسي تطبيقي عملكرد دستگاههاي نامبرده با اهداف تاسيس و مصوبات مجلس شوراي اسلامي ، بررسي و ارزيابي عملكرد اداري شامل نظامات اداري ، مديريتي ، عزل و نصب ها جذب و آموزش و سازماندهي نيروي انساني ، رضايتمندي درون سازماني و برون سازماني و تطبيق عملكرد با  مقررات قانوني و بررسي  و ارزيابي عملكرد مالي و در آمدها و هزينه ها و تراز ، جذب سرمايه و سرمايه گذاران داخلي و خارجي واردات ، صادرات و نحوه هزينه كردن منابع اعتباري از محور هاي اصلي اين تحقيق و تفحص است . 

مخبر كميسيون اقتصادي همچنين ارزيابي قيمت تمام شده پروژه هاي عمراني و زير بنايي ، عملكرد بررسي عملكرد مديريتي شامل هدف گذاريها ، سياستها ، روشها برنامه ها و اقدامات اجرايي و بررسي و ارزيابي سيتم بانكي ، گمركات ، اسكله ها ، پايانه همچنين  بررسي وارزيابي مسائل فرهنگي و نظامات ارزش و انقلابي و اسلامي مناطق آزاد را از ديگر محور هاي اين طرح برشمرد .

کد مطلب 351961

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها