  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۲۱ تیر ۱۳۸۵، ۱۴:۱۲

با اعزام فرهنگيان داوطلب به سيستان و بلوچستان:

برنامه هاي آموزشي و پژوهشي طرح هجرت در سراسر كشور كليد خورد

اجراي برنامه هاي كشوري عرصه هاي آموزشي و پژوهشي اردوهاي هجرت بسيج سازندگي ازامروز با برپايي كلاس هاي جبراني و تقويتي براي دانش آموزان سراوان و زابل در استان سيستان و بلوچستان آغاز شد.

به گزارش خبرگزاري مهر، سرهنگ شهرام تقي زاده ، مدير فرهنگي- اجتماعي سازمان بسيج سازندگي كشوردر اين زمينه گفت: اين عرصه از اردوهاي غني سازي اوقات فراغت جوانان با اعزام فرهنگيان و دانشجويان داوطلب به منظور تشكيل كلاسهاي جبران و تقويتي براي دانش آموزان مناطق محروم و روستايي ،در سراسر كشور فعال خواهد شد.

وي ازهمكاري بسيج فرهنگيان در سازماندهي معلمان داوطلب براي برگزاري اين گونه كلاس ها درمناطق محروم خبرداد و خاطر نشان كرد: برگزاري كلاس هاي پژوهشي، تقويتي  و جبراني براي دانش آموزان مناطق دورافتاده و كم برخوردار به همراه سازماندهي و هدايت آنان در زمينه هاي علمي و پژوهشي ، يكي از عرصه هاي شش گانه اردوهاي هجرت با هدف غني سازي اوقات فراغت جوانان و تقويت علمي اين قشراست كه با مشاركت دانشجويان و فرهنگيان داوطلب در سراسر كشور برگزار خواهد شد.

کد مطلب 351962

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها