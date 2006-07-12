برنامه هاي آموزشي و پژوهشي طرح هجرت در سراسر كشور كليد خورد

به گزارش خبرگزاري مهر، سرهنگ شهرام تقي زاده ، مدير فرهنگي- اجتماعي سازمان بسيج سازندگي كشوردر اين زمينه گفت: اين عرصه از اردوهاي غني سازي اوقات فراغت جوانان با اعزام فرهنگيان و دانشجويان داوطلب به منظور تشكيل كلاسهاي جبران و تقويتي براي دانش آموزان مناطق محروم و روستايي ،در سراسر كشور فعال خواهد شد.
وي ازهمكاري بسيج فرهنگيان در سازماندهي معلمان داوطلب براي برگزاري اين گونه كلاس ها درمناطق محروم خبرداد و خاطر نشان كرد: برگزاري كلاس هاي پژوهشي، تقويتي و جبراني براي دانش آموزان مناطق دورافتاده و كم برخوردار به همراه سازماندهي و هدايت آنان در زمينه هاي علمي و پژوهشي ، يكي از عرصه هاي شش گانه اردوهاي هجرت با هدف غني سازي اوقات فراغت جوانان و تقويت علمي اين قشراست كه با مشاركت دانشجويان و فرهنگيان داوطلب در سراسر كشور برگزار خواهد شد.
