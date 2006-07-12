بايد از مصرف بي حساب خون در بيمارستانها جلوگيري كرد/ دشمنان سلامت قصد مخدوش كردن اعتبار سازمان انتقال خون را داشتند

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر، دكترسيد مويد علويان امروز در مراسم توديع و معارفه مديرعامل انتقال خون استان تهران افزود: طي سالهاي اخير، دشمنان سلامت كشور با نگاه دشمنانه سعي كردند كه اعتبار سازمان را زير سوال ببرند اما با تدبير يك سال اخير مسئولان سازمان، مسئوليت اين پرونده به وزارت بهداشت سپرده شد.

وي با بيان اينكه بايد شان واقعي و اعتبار سازمان انتقال خون بيش از پيش افزايش يابد، گفت: پرسنل سازمان انتقال خون بايد متوجه فعاليت خطير خود در انتقال خون باشند.

معاون سلامت وزارت بهداشت و درمان با تاكيد بر اينكه هم اكنون خون مصرفي كشور سالم ترين خون است، گفت: متاسفانه زماني كه تعداد اهداكنندگان خون افزايش مي يابد عده اي با قلم آلوده خود موضوع خون هاي آلوده را مطرح مي كنند اما نمي توان باحيثيت سازمان انتقال خون و پرسنل آن بازي كرد.

وي تصريح كرد: با وجود مشكلات و كمبودها در مورد فاكتورهاي انعقادي، مدير سابق انتقال خون تهران با تلاش خود نشان داد كه انتقال خون در عمق وجودش قرار دارد.

معاون سلامت وزارت بهداشت و درمان كشور گفت: سازمان انتقال خون فرآورده هاي خوني و نيازهاي خوني بيماران را فراهم مي كند اما چشمداشتي ندارد و وزارت بهداشت هم حمايت هاي لازم را در اين زمينه انجام مي دهد.