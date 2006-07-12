  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲۱ تیر ۱۳۸۵، ۱۳:۵۵

تيم ملي كبدي بانوان در مسابقات آسيايي اسلام آباد شركت مي كند

تيم ملي كبدي بانوان ايران جهت حضور در مسابقات آسيايي اسلام آباد پاكستان دومين اردوي آمادگي خود را در مردادماه سال جاري در استان گلستان برگزار خواهد كرد.

به گزارش خبرگزاري " مهر" سميه كفاش مسئول كبدي در بخش بانوان با اشاره به مطلب فوق افزود: مسابقات قهرماني كبدي كشور بانوان در فروردين ماه امسال در سالن آزادي تهران برگزار شد كه نفرات برتر اين دوره از مسابقات به ازدوي تيم ملي كبدي كشورمان راه يافتند و در اولين اردوي تيم ملي كه ارديبهشت ماه در آكادمي ملي المپيك برگزار شد مورد ارزيابي كادر فني قرار گرفتند.

وي خاطرنشان كرد: در اين اردو 22 نفر دعوت شدند كه 16 نفر به اردوي دوم تيم ملي بانوان راه يافتند.

كفاش گفت: اردوي سوم كبدي كاران زن در شهريور ماه سال جاري به ميزباني گلستان برگزار خواهد شد و با توجه به اينكه اكثر دعوت شدگان از استان گلستان بودند اين محل را براي برگزاري اردوي تيم ملي انتخاب كرديم.

مسئول كبدي در امور بانوان تصريح كرد: چهارمين اردوي تيم ملي كبدي در آبان ماه در تهران برگزار خواهد شد و با آمادگي كامل در مسابقات آسيايي اسلام آباد پاكستان شركت خواهيم كرد و اميدواريم سكوي قهرماني اين دوره از مسابقات را كسب كنيم.

مسابقات كبدي قهرماني آسيا (2006 بانوان) از تاريخ 7 آبان ماه سال جاري با حضور 8 تيم آسيايي به مدت 10 روز در اسلام آباد پاكستان برگزار خواهد شد.

کد مطلب 351968

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها