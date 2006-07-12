تيم ملي كبدي بانوان در مسابقات آسيايي اسلام آباد شركت مي كند

به گزارش خبرگزاري " مهر" سميه كفاش مسئول كبدي در بخش بانوان با اشاره به مطلب فوق افزود: مسابقات قهرماني كبدي كشور بانوان در فروردين ماه امسال در سالن آزادي تهران برگزار شد كه نفرات برتر اين دوره از مسابقات به ازدوي تيم ملي كبدي كشورمان راه يافتند و در اولين اردوي تيم ملي كه ارديبهشت ماه در آكادمي ملي المپيك برگزار شد مورد ارزيابي كادر فني قرار گرفتند.

وي خاطرنشان كرد: در اين اردو 22 نفر دعوت شدند كه 16 نفر به اردوي دوم تيم ملي بانوان راه يافتند.

كفاش گفت: اردوي سوم كبدي كاران زن در شهريور ماه سال جاري به ميزباني گلستان برگزار خواهد شد و با توجه به اينكه اكثر دعوت شدگان از استان گلستان بودند اين محل را براي برگزاري اردوي تيم ملي انتخاب كرديم.

مسئول كبدي در امور بانوان تصريح كرد: چهارمين اردوي تيم ملي كبدي در آبان ماه در تهران برگزار خواهد شد و با آمادگي كامل در مسابقات آسيايي اسلام آباد پاكستان شركت خواهيم كرد و اميدواريم سكوي قهرماني اين دوره از مسابقات را كسب كنيم.

مسابقات كبدي قهرماني آسيا (2006 بانوان) از تاريخ 7 آبان ماه سال جاري با حضور 8 تيم آسيايي به مدت 10 روز در اسلام آباد پاكستان برگزار خواهد شد.