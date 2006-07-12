تهاجم زميني و هوايي ارتش اسرائيل به جنوب لبنان / دو شهروند لبناني شهيد شدند

به گزارش خبرگزاري مهر، شبكه تلويزيوني العالم لحظاتي پيش با اعلام اين خبر افزود كه در اين حملات دست كم پنج غيرنظامي نيز زخمي شده اند.

به گفته خبرنگاراين شبكه ، يك يگان از نيروهاي رژيم اشغالگر قدس براي يافتن دو نظامي ربوده شده اين رژيم به جنوب لبنان يورش برده اند و ارتش اسرائيل از زمين و هوا اين منطقه را هدف حملات قرار مي دهد.

در همين حال، "عمير پيرتز" وزير جنگ رژيم صهيونيستي نيز اذعان كرد كه دو نظامي اين رژيم به دست مبارزان حزب الله لبنان به اسارت گرفته شده اند.

وي افزود: اسرائيل، دولت لبنان را مسئول مستقيم حملات صبح امروز به منطقه مرزي و سرنوشت دو نظامي اسرائيلي مي داند و دولت لبنان بايد براي يافتن اين دو نظامي و حفاظت واسترداد آنها به اسرائيل دست به تحرك فوري بزند.

در همين حال، "ايهود اولمرت" نخست وزير اسرائيل نيز تهديد كرد كه خدشه وارد كنندگان به امنيت اسرائيل را مجازات خواهد كرد.

به گزارش مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، اولمرت تهديد كرد: افرادي هستند كه به خدشه وارد كردن به ثبات ما ادامه مي دهند و در تلاش براي برهم زدن امنيت ما هستند بهاي گزافي را براي كارهاي خود خواهند پرداخت.

برپايه اين گزارش، ارتش اسرائيل به حملات هوايي و زميني خود بر ضد ساختار زيربنايي لبنان و مواضع حزب الله همچنان ادامه مي دهد و نيروي هوايي اين رژيم ،چندين شهرك در بخش شرقي جنوب لبنان را هدف قرار داده است و هواپيماهاي اين رژيم بر فراز مناطق همجوار با مرز فلسطين اشغالي به صورت گسترده در سطح پايين و متوسط پرواز مي كنند.

هواپيماهاي اين رژيم پيشتر يك دهنه پل ارتباطي نبطيه به صور در جنوب لبنان و يك نيروگاه توليد برق را هدف قرار دادند.

در همين حال، واحدهاي توپخانه ارتش اشغالگر قدس نيز دهها گلوله به شهرك هاي مرزي لبنان شليك كرده اند.اين درحالي است كه منابع اسرائيلي از انهدام يك دستگاه تانك رژيم صهيونيستي به هنگام عمليات به اسارت گرفتن دو نظامي اين رژيم توسط مبارزان حزب الله لبنان خبر داده اند.

مبارزان حزب الله لبنان امروز توانستند دست كم سه نظامي رژيم صهيونيستي را به هلاكت رسانده، هشت تن ديگر را زخمي كرده و دو نظامي اين رژيم را نيز به اسارت بگيرند.

درهمين حال، شبكه تلويزيوني الجزيره نيز لحظاتي پيش از وجود برخي گزارشها مبني بر افزايش شمار كشته هاي رژيم صهيونيستي به هفت تن خبر داد.