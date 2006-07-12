زمينه مشتركي براي گفتگو با اسرائيل و صهيونيسم نداريم / نزديكي هرچه بيشتر روسيه به جهان اسلام به نفع دو طرف است

به گزارش خبرنگار مهر، آيت الله محمد علي تسخيري دبير كل مجمع جهاني تقريب مذاهب اسلامي با اشاره به اينكه طي روزهاي 12 تا 14 تيرماه در اجلاس رهبران اديان جهان كه در مسكو، روسيه به عنوان نماينده اي از جهان اسلام شركت كرده است، گفت: اين اجلاس به دعوت كليساي ارتدكس روسيه و با حمايت دولت اين كشور برگزار شد و هدف از برگزاري آن تقويت روح معنويت در روسيه و گسترش همكاري ميان اديان به ويژه همكاري كشورهاي مشترك المنافع روسيه با جهان اسلام بود.

وي افزود: ما اعتقاد داريم روسيه هر چه بيشتر به جهان اسلام نزديك شود مي تواند نفع دوجانبه اي براي جهان اسلام و روسيه داشته باشد. به شخص پوتين رئيس جمهوري روسيه گفتم كه روسيه و جهان اسلام هر يك مي توانند عمق استراتژيك يكديگر باشند، زيرا 20 ميليون مسلمان در روسيه زندگي مي كنند و اسلام در برخي از جمهوريهاي كوچك روسيه چون تاتارستان پيش از مسيحيت وارد شده و روس ها نيز به اصالت اسلام در اين منطقه اذعان مي كنند.

در اجلاس مسكو سه نفر به نمايندگي از اديان الهي در روز افتتاحيه سخنراني كردند، آيت الله تسخيري نماينده ايران به نمايندگي از جهان اسلام، الكسي دوم رهبر ارتدكس هاي روسيه به نمايندگي از جهان مسيحيت و خاخام برل لازار به نمايندگي ازيهوديان.

آيت الله تسخيري گفت: من به عنوان نماينده جهان اسلام خواستار گسترش زمنيه هاي همكاري بين تمدنها، پوشش نيازهاي معنوي جهان و افزايش سطح اخلاقيات شده و به مشكلاتي چون تروريسم اشاره كردم، اما خاخامي كه به نمايندگي از يهوديت سخنراني كرد، از اين فرصت سوء استفاده و در سخنراني خود از رژيم صهيونيستي دفاع كرد.

دبيركل مجمع جهاني تقريب مذاهب اسلامي يادآور شد: در نشست مطبوعاتي كه پس از اين اجلاس برگزار شد پاسخ اين سوء استفاده را داده و اعلام كردم كه ما مخالف گفتگوي اسلام و يهوديت نبوده و يهوديت را به عنوان يك دين ابراهيمي كه زمينه هاي مشتركي براي گفتگو با اسلام دارد، پذيرفته ايم، اما صهيونيسم انحرافي از يهوديت است كه با اين دين ابراهيمي رابطه كامل ندارد.

وي افزود: ما توطئه هايي را كه صهيونيسم عليه بشريت صورت مي دهد،محكوم مي كنيم. اگر هولوكاست حقيقت دارد، درباره حقيقت جناياتي كه اسرائيل هر روزه در غزه و رام الله مرتكب مي شود چه مي توان گفت.

آيت الله محمد علي تسخيري با اشاره به سخنراني اين خاخام يهودي گفت : وي عكس سربازي را همراه خود آورده بود كه اشاره كرد، اين سرباز ناپديده شده است، در حالي كه اين سرباز فرد مسلحي بوده كه اسير شده و مانند يك اسير با وي رفتار مي شود، اما اسرائيل هزاران اسير و حتي وزراي فلسطين را اسير كرده بايد پاسخگوي اين اقدامات تجاوزكارانه خود باشد.

وي تصريح كرد: ما هيچ زمينه مشتركي براي گفتگو با اسرائيل نداريم و گفتگو با رژيم صهيونيستي تأييد باطل اسرائيل محسوب مي شود.